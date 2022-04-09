快訊／台中本土確診+7　足跡公布：牛角燒肉、好市多、春水堂

▲台中本土確診+7， 足跡遍及牛角燒肉、好市多、春水堂、腳底按摩。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市今(9)日新增7名本土確診個案，包含市府昨日公布無全國案號3名，為案26515、26516和26517，另4名，案26518、26519為朋友；案26779為沙鹿國中生，案26780為花蓮醫療院所群聚案(24870)的家人。市長盧秀燕表示，全國疫情持續升溫，加上大甲媽繞境開跑，自即日起市府每日開設快篩站，請民眾參與繞境多採定點參拜，降低人流移動並遵守防疫規範。

市府今日下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧秀燕表示，案26515為80多歲女性(案26149的家人)，已接種三劑，清明連假期間北部家人返台中，家人回北部後確診，個案因接觸北部確診家屬被匡列居隔，4月6日上午出現症狀，就醫採檢4月8日確診，Ct值24，已收治醫院隔離治療，收治前均在家無台中市公共足跡。

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另案26516、26517為新社高中案，均已接種2劑疫苗，因連假期間接觸北部親友確診，7日PCR採檢陽性，案26516的CT值32.11、案26517的CT值23.22，目前同住家人匡列居隔4人。教育局已要求全校停課10天，市府昨日也火速成立前進指揮所，為全校共1385師生快篩，全數陰性；另60名匡列居家隔離者，採PCR送醫檢驗也全數為陰性，總計篩檢1445人，全數陰性。

盧秀燕說明，案26518為30多歲男性、案26519為20多歲女性，二人為朋友關係，案26518於 4月5日出現症狀，6日上班前快篩陰性，8日因友人(案26519)頭痛、發燒經快篩陽性，2人一同就醫採檢均確診，案26518的CT值12.32、案26519的CT值15.92，目前隔離治療中，相關接觸者35人已安排採檢。

兩案足跡包括西區燒鳥串道-串燒居酒屋向上北店、廣三SOGO牛角日本燒肉、春水堂朝富店、南區寶嘉早餐店、屈臣氏興大門市、南區餃佼者、北區刁民-酸菜魚崇德店、北區7-11漢華門市、麥當勞北屯店、松竹車站、好市多北屯店、南區聞香牛肉麵、西區BLIKE奶茶店、南屯區品心港式飲茶公益店、西區春不荖足湯養生中港行館、全家台中金南門店、7-11興學門市、屈臣氏興大門市等，已通知相關場所清消。

案26779為10多歲沙鹿國中生，4月1日至5日與家人開車至南部親戚家，7日獲知親戚確診（案26396）匡列，8日採檢陽性確診，CT值22，同行家人2名採檢陰性，居隔中。因案6、7兩日有到校上課，並搭306公車至沙鹿區克林頓補習班及沙鹿區育登補習班，已安排家人、學校、補習班師生等60人採檢，全數陰性，另公共足跡尚有麥當勞沙鹿沙田店，已通知業者清消。

而案26780為30多歲女性，4月4日因家人（案24870）確診經通知接觸者採檢陰性，進行居家隔離，6日出現症狀，8日快篩陽性，經送醫PCR採檢確診，CT值15.66，隔離治療中，因是居隔中轉陽性，可傳染期間無台中市公共足跡。

衛生局表示，今接獲外縣市確診個案台中足跡，包括家樂福文心店、路易莎精誠店、西區LITTLE SECRET hair salon、西區偷偷Toutou Cuisine、全聯后里文明店、國道清水休息站、家樂福豐原店、全聯后里文明店、后里區巨斧文化廣場、后里區意彤品長早午餐、豐原火車站、國道清水休息站等，已通知業者清消，呼籲足跡重疊者可至快篩站篩檢，並自我健康監測。

此外，台中市教育局宣布高中職以下學校暫停跨縣市校外教學、畢業旅行前到南投校外教學，宣布前共兩校已外出，總計889員全數快篩，結果已出爐皆為陰性。教育局強調，目前12歲以下學生未打疫苗，12到17歲學生則未打第三劑，站在保護師生立場，高中職以下學校的畢業旅行、戶外教學暫停至4月30日，加嚴加密保護師生，後續將視疫情狀況再判斷是否延後或調整。

衛生局提醒，清明連假期間因人流移動頻繁，目前國內本土新冠疫情持續升溫，大甲媽祖9天8夜繞境已開跑，呼籲未接種三劑疫苗切勿參與繞境，民眾遶境期間務必遵守防疫規定，全程戴口罩、不鑽轎底、不共食，並避免群聚休息，也建議民眾可在媽祖神轎經過路線，定點等候參拜，降低人流移動與疫情風險，以防疫行動力展現對媽祖的敬意與支持。

