竹縣新增31足跡！東街日料、寶雅、四海豆漿　7校1補班停課中

▲新竹縣3大群聚還在延燒，還有1名感染原仍待釐清。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導
新竹縣今(9日)新增8例確診，包含台中婚宴延伸醫院群聚3例、柔術運動館群聚1例、新豐友人圈群聚3例，另有1例不明感染源，目前衛生局還在進行疫調釐清中。
縣府也公布相關31處足跡，包含湖口公有零售市場、湖口郵局ATM、寶雅湖口店、四海豆漿大王、夏季三角景觀咖啡廳、東街日本料理-竹北成功店、十二路居酒屋、肉浪原肉涮火鍋、竹北仁義公有零售市場、熟成咖哩竹北店…等。
校園停課部分：
竹北市：
鳳岡國中因1名學生的同住家人確診，該班7日預防性停課1天。相關匡列人員採檢結果全數為陰性。
十興國小2學生確診，全校停課至4月11日。全校採檢均陰性。
興隆國小1學生確診，該班停課至4月11日。4月8日全校採檢結果全數為陰性。
橡樹美語補習班2外籍教師確診，停課至4月11日。全校採檢均陰性。
新豐鄉：
新豐國小附設幼兒園幼生與確診者共餐，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。
新豐非營利幼兒園幼生因同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。
湖口鄉：
湖口高中國中部1名學生同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。該生採檢結果為陰性。
▲▼縣府公布相關足跡。
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