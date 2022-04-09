本土+442「逼近去年高峰」數據驚呆　鄉民：恐慌仔可大聲了吧

▲今日依舊是新北確診數最多，有143人染疫。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（9）日本土衝破4字頭，共有442人染疫，值得注意的是，另新增5人中重症、1人死亡。事實上，去（2021）年Delta病毒肆虐，本土最高確診數是476例，對此，有網友擔心明天可能突破500例，「恐慌仔這下可以大聲了吧？」

統計4月以來，本土確診天天破百例，今日更一口氣來到442例，累計9天已有2285人染疫。對此，一名網友在PTT驚呼，「今天本土案例突破4字頭，看來明天破500輕而易舉，而且今天有1例死亡，確診個案飆升又有死亡案例，恐慌仔這下可以大聲了吧？」

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底下網友熱議，「全世界哪地方有比台灣好？說一個來聽聽」、「三劑都打了還在恐慌」、「等1500例再說」、「四位數再來怕」、「先控制病毒傳播吧」、「恐慌個鬼，死亡案例是90歲+沒打疫苗」。

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）



事實上，今日飆442例，幾乎快要超過去（2021）年最高確診數，《ETtoday新聞雲》找出數據比較，去年自5月15日180例大爆發，雙北緊急升級三級警戒，全國則到了5月19日才跟進，直在5月27日飆到401例，接著7天內起起伏伏，一直到了6月5日又竄升到476例，且當天有37日死亡，兩數據雙創新高。而全民努力抗戰之下，16天後也就是6月21日，確診數字終於降到雙位數。

2021年｜疫情高峰數據：

►5月15日+180例

►5月27日+401例

►6月5日+476例、死亡37人

►6月21日+75例

2022年｜4月病例統計（截至今日共2285例）：

►4月1日+104例

►4月2日+160例

►4月3日+183例

►4月4日+133例

►4月5日+216例

►4月6日+281例

►4月7日+382例

►4月8日+384例

►4月9日+442例

指揮官陳時中昨曾指出，「未來一、兩個月，是我們在對抗疫情要特別小心的時候」，目前並非疫情高峰。至於疫情是否能守住？陳時中透露主要監測3大項目，包含疫情曲線、Rt值變化、是否新增傳播鏈，「前兩週是非常重要的時刻」。