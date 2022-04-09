在家快篩陽性會通報？他嘆人性「一定有黑數」　全場冷笑：誰要

▲不少人覺得，就算有人用家用快篩檢出陽性，通不通報又是另一回事。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，若單日確診人數超過1500人，將啟動輕症在宅照護計畫。稍早記者會上，就有媒體發問，如果有民眾在家用家用快篩測出陽性結果，若不去醫院檢驗或通報，會不會違法？這個問題引發網友熱議，就有人發文問卦，「大家覺得快篩陽性躲家裡不通報的人有多少？」

指揮中心今（9）日公布國內新增442例本土病例，且確診個案當中有1人死亡，另增123例境外移入。記者會上，就有媒體發問，如果有民眾在家檢測出陽性，不去醫院檢驗或通報的話，會不會違法？若是親友知情，沒有通報，衛生單位會不會追查？

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對此，指揮官陳時中就指出，若衛生單位發現有這樣的狀況，確實會追查。另外，染疫者和知情者若沒有配合檢疫隔離措施，因而再致他人染疫，就會有處分。

▲家用快篩試劑。（圖／記者郭世賢攝）

有網友就忍不住在PTT的Gossiping板上發文，說他沒聽清楚陳時中的回答，但不管回覆是什麼，事情應該不會那麼簡單，「不過基於人性的黑暗，這種黑數應該滿多的……是不是只要自己躲在家裡，兩個星期撐過去就沒事了？大家覺得這種人會很多嗎？」

貼文一出，就有人也直嘆，「我這邊的都說快篩陽就不通報了，為什麼要被抓去關」、「這種人基本上就不會去快篩」、「一堆人八成都沒篩，你以為人有這麼無私嗎」、「有些職業確診等於社會性死亡啊」、「怕的是在家驗出來，還繼續上班出門的」、「中了就要花錢去隔離，誰要回報」、「應該很多，連篩都沒篩的更多」、「當然裝不知道啊！哈哈！傻了才通報。」

還有網友直呼，「活屍片裡每次都有的，家人變異可一樣綁著，沒被看到沒差，被看到了只能恐慌」、「我就問，如果篩檢完發現自己是無症狀陽性，你會通報嗎？小則自費隔離、公司扣獎金，大則強迫資遣，政府會幫我出錢嗎？不然，我都無症狀了 幹嘛通報找罪受」、「自己在家兩週不就輕症在家的新政策嗎？」