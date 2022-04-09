拜登簽署2制裁法案！提高俄羅斯貿易關稅　禁止石油、天然氣進口

▲美國總統拜登8日簽署針對俄羅斯與白俄羅斯的制裁法案。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登8日簽署針對俄羅斯與白俄羅斯的制裁法案，除了停止與兩國之間的正常貿易關係外，更禁止進口來自俄羅斯的能源，這也是烏俄戰爭爆發以來，美國國會首度通過的制裁法案。

根據CNN報導，拜登8日簽署兩項針對俄羅斯與白俄羅斯的制裁法案，包含暫停與兩國的正常貿易關係，提高進口貿易關稅；另一項則是禁止從俄羅斯進口包括石油、煤炭和天然氣在內的能源。這是美國對俄祭出的新一輪制裁，也是美國國會首度通過的制裁法案。

美國參議院7日上午一致通過這兩項法案，而眾議院則是以420票對3票通過貿易制裁法案；石油制裁法案則是413票對9票通過。

拜登政府日前宣布對俄國最大的「聯邦儲蓄銀行」與排行第4的阿爾法銀行進行全面封鎖；據了解，聯邦儲蓄銀行占了俄國銀行金融業總資產的三分之一。同時也對克里姆林宮有關的個人實施新的制裁，對象包含普丁的沃倫索娃（Maria Vorontsova）與提霍諾娃（Katerina Tikhonova）。

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