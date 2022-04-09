恐怖情人殺狗報復！女友出門打麻將　他把貴賓犬吊死「拍照直傳」

▲只因女友出門打麻將，男子竟虐狗致死！（圖／翻攝自臉書我是五股人）

記者陳雕文／新北報導

新北市五股區一名男子7日因不滿同居女友跑去打麻將，先傳訊息嗆說，「盡量去打麻將沒關係、我會讓你看到一個屍體在哪（那）裡」接著把女友兒子的貴賓犬吊在門上，任其掙扎後窒息死亡拍照。女子看到照片嚇壞報案，男子向警方供稱，是想嚇嚇女友逼她回家，但不小心失手殺死了狗，全案依動保法送辦。

據了解，平時擔任油漆工的57歲郭姓男子與47歲吳姓女友同居五股，而吳女曾有一段婚姻且育有一子，後來兒子長大在外地讀書，因此把心愛的貴賓犬托她代養，沒想到愛犬卻死於非命。

愛犬人士邵柏森在其臉書專頁「邵柏森-虎哥救援大小事」貼出吳女家屬提供的對話截圖，看到郭男正因打麻將的事情對吳女嗆聲，吳女還回說，「我打牌跟狗屁事啊！」沒想到郭男竟把怒氣宣洩在無辜的貴賓犬身上，將其活活吊死。

▲對話截圖被PO上臉書，引起網友討論。（圖／翻攝自臉書我是五股人）

邵柏森PO文表示，「一位郭姓同居男子，因不滿女友打麻將，惡意將女友，外縣市讀書的兒子愛犬虐待，吊在門上痛苦掙扎後死亡，全案我已協助處理，目前派出所以及動保處都已成案，違反動物保護法及毀損罪，都涉及刑事責任，嚴厲譴責此行為人的變態行為，且案後根本毫無悔意」。

邵柏森還說，「我已聯絡新北市五股德音派出所，務必加強保護受害家屬，因為我協助多起虐待動物案件，通常會變態虐殺動物的人，都有高機率傷害婦女幼童的風險，犬隻飼主（兒子）也已經幫忙媽媽申請保護令，目前該名男子已被趕出同居居所，請各位也務必小心！有發現這人有任何不當違法行為，請立即聯絡派出所處理」。

警方表示，已通知郭男到案說明，他表示是為了要嚇嚇女友，希望她快回家，沒想到失手將狗殺死，全案依法函送。

動保處回應，郭男惡意吊死貴賓犬，已觸犯動保法「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失」，依法最高可處2年徒刑、併科200萬元罰金。