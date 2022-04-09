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新北推「輕症在宅照護」試辦　侯友宜曝最新進度

▲▼開學日倒數，侯友宜視察校園整備。（圖／記者許靖騏攝） 

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）  

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續延燒，為保留醫療量能給中重症患者，新北市長侯友宜率先拋出「在宅照護」概念，待中央同意後即可試辦。對此，侯9日上午接受媒體聯訪時說明，新北市已經準備很長一段時間，待與中央確認部分細項後，將向市民公布包括運送醫療物資、收垃圾、專業醫療等指引。

侯友宜今天上午出席今年度新北市原住民族部落大學開學暨新制原住民族領導人聘書頒發典禮前受訪說，現在中央將在宅照護的名稱訂為「居家照護」，居家照護除了分為生活照護和醫療照護以外，更重要的是結合智慧遠距醫療平台，加上照顧輕症、無症狀確診者的方式，做個快速的調整，其實新北市已經準備很長一段時間，中央昨天也有訂定大概的指引，仍有些細相待討論，「大致都已經差不多了」。

侯友宜說明，新北市在這幾天會不斷的告訴大家，怎麼進行「生活照護」，例如寵物、學生怎麼照顧、物資如何發送等，醫療照護則會使用最先進的「I-Care」雲端平台，並在用藥、送藥過程中確保安全，這些的細項都已經做好準備，這幾天會提供更多資訊給市民朋友。

侯友宜說，未來很多無症狀或輕症確診者，只要符合中央標準，就可以進行在宅照護、居家照護。

至於推行在宅照護是否將加重基層里長工作負擔？侯友宜說明，其實這個團隊已經運作很久了，最重要的是，因為涉及到無症狀和輕症確診者，在執行過程中必須更細膩及專業，「要保護自己才能夠去保護別人」，這過程中與居家檢疫隔離的作法有點不一樣，這部分已經大概做好準備，相信以市政府為主軸，結合專業醫療、專業處理、垃圾運送，把快篩試劑等所需物資送到需要的地方，都會做好指引並告訴市民朋友。

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