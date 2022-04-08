媽祖起駕大甲宛如不夜城　地瓜球超兇雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

▲大甲媽遶境今天起駕，蔣公路上的地瓜球「超兇雪乳」闆娘忙翻。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

世界三大宗教盛事之一、大甲鎮瀾宮媽祖遶境8日晚間11點起駕，儘管疫情拉警報，仍阻擋不了信眾熱情，紛紛湧入大甲，讓鎮瀾宮周邊宛如不夜城，連蔣公路上夜市也擠滿人潮，但不若以往人山人海盛況。日前爆紅的大甲地瓜球攤老闆娘就透露「今天人潮比平常假日還多，但跟以往起駕當天相比確實減少，疫情明顯有影響！」

▲廟埕前滿是人潮，但不若過往人山人海盛況。（圖／記者白珈陽攝）



今年大甲媽遶境4月8日子時（晚間11點）起駕、4月17日回鑾，9天8夜路程長達340公里，行經台中、彰化、雲林以及嘉義等縣市。

位在大甲蔣公路上的地瓜球攤日前因老闆娘火辣身材爆紅，今天台中天氣微涼，但地瓜球老闆娘穿著依舊養眼，可謂「誠意十足」，也吸引不少消費者排隊等買地瓜球，邊等邊拿手機拍照。

老闆娘透露，今天中午12點就開攤，傍晚前人潮都不多，雖然人潮比一般假日多上一些，但比起過往起駕當天盛況，人潮明顯少了許多！」

由於疫情拉警報，廟方要求打滿3劑疫苗、並換領廟方製作的3OK卡才能入廟參拜，連陣頭也都身上掛有3OK卡，形成特殊景象。鎮瀾宮董事長顏清標表示，受到疫情影響，很多國外的朋友沒辦法回國，但現在用手機觀看也可以知道媽祖婆的行程，希望媽祖庇佑疫情早日好轉，明年繞境再恢復盛大舉行。