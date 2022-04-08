總統密切工作者PCR結果出爐　蔡英文一件超掛心的事曝光

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

新冠疫情8日延燒至總統官邸，總統蔡英文、副總統賴清德篩檢皆為陰性，而密切工作者快篩、PCR結果也都為陰性。總統府發言人張惇涵表示，跟總統開過會的人可以解除「自我健康監測」，不過因國安考量，相關人士仍持續進行自我健康監測；此外，他也透露，蔡英文超級掛心一件事，就是長輩的疫苗施打狀況，因此她拜託大家總動員，叮嚀長輩施打疫苗。

張惇涵晚間表示，蔡英文、賴清德今天篩檢都是陰性，健康狀況良好，而有跟總統密切工作的人，快篩、PCR的結果也都是陰性，外界可以暫時放心。

張惇涵指出，指揮中心也進一步公布了指引，這幾天跟總統有開過會的人，可以解除「自我健康監測」；但是，總統的醫療團隊則是建議，與總統近距離或密切工作的人，因為國安考量，要以更嚴謹的標準，持續進行「自我健康監測」，「所以，像我就會持續落實相關指引，保護自己、也保護他人」。

另外，張惇涵透露，蔡英文有一件事讓她非常掛心，就是我們長輩的疫苗施打狀況，總統想要拜託大家，不論是兒子女兒、孫子孫女、鄰居親友，或是長輩身邊比較親近的醫護人員，通通總動員。

張惇涵說，無論是一句叮嚀、一通電話、一封簡訊、一則LINE，還是一趟陪伴，用各種方法，一定要提醒還沒接種滿三劑疫苗的長輩，趕快接種疫苗，有時間的話，就陪長輩去接種疫苗。