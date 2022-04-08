基隆「愛心篩檢」再加發1天　4／9全市157里同步發放3.6萬劑

▲基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市「全民防疫愛心篩檢」計畫已發放了13萬劑，各里領取站民眾領取情況踴躍，因此市府決定明（9日）將再發放1天，全市157里從下午1點半開始同步發送，仍配送人口數的10%，預計再發送快篩試劑3萬6595劑。市長林右昌也呼籲民眾，不要重複跨區或重複領發，讓需要的人都能領到。

林右昌表示，許多市民反映篩劑發送數量不足的問題，所以市府經整體評估，決定將於明（9日）下午1點30分至下午5點，同步在全市157里民活動中心或里辦公處進行第二波發送作業，預計再發送快篩試劑3萬6595劑，

林右昌提醒市民，需憑身分證或健保卡領取，同時請上一波有領取的市民，不要重複領取，真正讓有需求的市民能夠領取到篩劑；他希望透過這次追加發送、能夠提升民眾自我健康監測能力，並有效發現社區感染源。

▲基隆「全民防疫愛心篩檢」追加快篩試劑發放。（圖／基隆市政府提供）

基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」發放作業，8日下午輪由中正區發家用快篩試劑。中正區共26個里計5萬514人，市府依人口數比例約10%配發到轄區20個領取站計5195劑。

基隆市政府表示，每個領取站很早出現排隊人潮，據統計不到下午3點，陸續還包括海濱、入船、真砂、新豐、正船、正濱、信義、德義、正義等10里已經發完，總計中正區26里，共發送5195劑，發送比例為百分之百。

民政處長王榆森表示，全市快篩試劑發送站資訊，經由里長宣導及多重管道宣導，民眾領取篩檢均非常踴躍，這次在區公所提前作業分裝、妥適安排防疫措施及領取動線，在里長及志工協助前置作業下，這次愛心篩檢計畫都能讓市民在短時間內就盡速領取。

▲基隆中正區5195劑快篩試劑全數發送。（圖／記者郭世賢翻攝）

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