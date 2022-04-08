北市+54！柯文哲要斬酒店、八大場所傳播鏈　鐵腕祭出臨檢記點制

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，指揮中心8日公布本土病例新增384例，其中，台北市部分占54例，包括7日有9個酒店出現群聚，總計20個確診，其中有11位是台北市、9位為外縣市，另今與夜店相關確診増2例。對於疑似酒店工作人員有互相交叉感染已形成群聚感染的現象，北市已經決定祭出鐵腕，「現在要做的是斬斷再傳出去」。

市長柯文哲則強調，要加嚴管制，顧客要打滿3劑疫苗、工作人員至少打滿2劑，打滿第2劑超過3個月要打第3劑；柯強調，開始要求不管工作人員、消費客人，疫苗上是符合標準。

柯文哲指出，北市從現在開始會加強臨檢，北市到八大行業臨檢要求提供證明，沒有的話就罰業者，違規一次罰3000，最高15000；但這樣罰則對業者殺傷力不大，因此還會採記點制，違規太多次的話就會要求停業，防止八大行業成為群聚傳染危險地帶。

另外，副市長黃珊珊也表示，目前已要求商業處比對工作人員名單管理資料，只要警察臨檢發現根提供的名單不符，就會進行裁處；會進一步疫調匡列，呼籲有相關足跡者，有症狀主動快篩。

針對有議員爆料，指酒店業者陳情市府盼不要公布店名，黃珊珊說，一開始是以疫調結果去查證營業處所，但是營業處所好像不叫這名字，所以再去確認真正對外的（店名），因為疫調同仁會先查營業登記證，登記證跟店名可能有不符的情況，事後查證後會再做補充公布。

至於酒店相關群聚的感染源，黃珊珊說，之前有一家帝都酒店的確診者就是從基隆過來的，所以是不是在這中間他們的工作人員再去互相交叉感染，目前為止大部分都還是有感染源的狀況，如果他是在這裡就是從這裡傳染出去，如果是之前就是從外地染進來，「但是他們已經形成群聚，來源當然很重要，但是現在要做的是斬斷再傳出去」。