鳳梨質譜快篩藥物殘留1天完成　確保屏東外銷果品安全+品質

▲質譜快篩 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣檢驗中心為推動全方位食安檢驗服務，購置各項新型精密檢驗儀器，2021年更爭取到農委會農糧署補助-液相層析串聯質譜儀，並與農業藥物毒物試驗所合作，以雲端分析系統建立農藥殘留質譜快篩技術，這項堪稱國際最速之農藥殘留質譜篩檢技術，將大幅提升檢驗時效，提供農民及業者更即時的檢驗服務，翻轉農藥殘留食安管理檢驗程序，及時攔截農藥殘留量超標之農產品。

檢驗中心表示，現行農藥殘留檢驗方法係以人工運算判讀數據，須耗時7天方能完成，未來若利用雲端分析系統，質譜數據經由雲端演算程式判讀，僅需1個工作天即可出具報告，有助於農民在農產品採收前先行檢驗，外銷之優良農產品也可於採收前精準把關，符合外銷國別農藥殘留規範者再出貨。

檢驗中心進一步說明，4月正值屏東鳳梨盛產初期，利用食安利器-質譜快篩技術，可在24小時內完成農藥檢驗，先檢驗後採收再出口，更可確保屏東優質鳳梨外銷果品之安全與品質。6月也將擴大農藥殘留自主檢驗服務範疇，除現行傳統檢驗方法外，會新增質譜快篩檢驗服務，提供本縣農民及業者更多元的選擇，期以創新便捷的檢驗服務，守護縣民健康與安全，與農民攜手邁入全新的食安里程碑。