　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大逆轉！司機遭紅火蟻咬傷昏迷撞路樹　醫師：根本沒咬痕

▲▼砂石車自撞路樹。（圖／民眾提供）

▲砂石車自撞路樹。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、唐詠絮／台中報導

台中市日前發生砂石車自撞路樹一事，駕駛聲稱是遭紅火蟻咬傷而昏迷，由於駕駛並未肇事，也沒有喝酒，警消送醫救治後就沒有續追，不過，員警以及台中榮總急診室醫師事後都說，根本沒看到咬痕，車內也沒有紅火蟻足跡，懷疑是疲勞駕駛或其他因素。國家紅火蟻防治中心表示，中部最近一次接獲通報是去年7、8月在后里花博園區，全案有待進一步調查。

台中市警第六分局永福派出所員警林弘恩、李裕凱日前巡邏行經西屯區東大路、國安二路時，發現1輛砂石車自撞路樹，39歲的吳姓駕駛臉色發白、意識不清，吳男自稱開車途中遭紅火蟻咬傷，導致頭暈、四肢無力，甚至一度失去意識，陷入昏迷狀態，車子失控開到對向車道，直到撞上路樹才停下。

▲▼砂石車自撞路樹。（圖／民眾提供）

▲砂石車自撞路樹。（圖／民眾提供）

警方趕緊通報救護人員送往台中榮總救治，經治療後已無大礙，不過，吳男遭紅火蟻咬傷而陷入昏迷一事，卻引起外界好奇，也令人擔心紅火蟻可能帶來的威脅。

到場處理的員警回憶，當時看到駕駛臉色發白、意識不清，只想趕緊送醫救人，沒有仔細觀察，只能確定沒有酒駕，也沒有撞到人，不過可以肯定的是，車內根本沒有看到紅火蟻；榮總急診室醫師也說，救治過程中沒有看到駕駛身上有咬痕。

▲▼紅火蟻國家防治中心

▲入境紅紅火蟻。（圖／翻攝自國家紅火蟻防治中心）

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，一旦被紅火蟻的咬傷，最快5分鐘就會出現紅腫熱痛，少數人是有可能出現過敏性休克等症狀，不過，即使被咬，只要盡快就醫，施打抗組織胺及類固醇治療，很快就能疏解不適症狀。

國家紅火蟻防治中心林先生表示，紅火蟻有分成「熱帶」、「入境」2類型，都是屬於外來種，身長大約1公分，「熱帶」型的身體顏色趨近橘色、入侵型的體色偏紅，中軀與腹錘間有2節明顯腰節，台中以南這5、6年來陸續通報的以「熱帶紅火蟻」居多，最近一次接獲通報的是去年7、8月間位於后里花博園區，已經解除列管，至於危害較大的「入境紅火蟻」目前尚未發現，至於傳出台中有司機遭到紅火蟻叮咬一事，已經進一步調查。

▲▼危害強大的入境型紅火蟻腰間有２凸點。（圖／翻攝自國家紅火蟻防治中心）

▲熱帶紅火蟻。（圖／ETtoday資料照）

國家紅火蟻防治中心也提醒民眾，5月到了，也是螞蟻出沒的季節，建議可以自製除蟻誘餌，只要用硼酸加糖水，比例約1：1，擺放在螞蟻出入的地方，牠們會帶藥餌回巢穴中造成連鎖反應，達到去除害蟲的目的，同時也呼籲除螞餌劑禁止食用，務必要放在孩童拿不到的地方。
 

►「漢方基底」！讓毛孩們吃得更健康

ET快訊
台灣最年輕死囚「槍決畫面曝光」　拒打麻醉：我該受的刑痛
男友狂聞她胸部讚：有奶香！網＋1刷爆　專家解答了
台灣最強連鎖拉麵不是一嵐！老饕曝心中最愛：便宜又免排
日本名導病逝享年57歲　妻子哀痛：就像安靜睡著般
毛巾「別再借用一下」！醫勸：出現1狀態該換了
六都只有台南沒捷運！在地人揭「2原因」猛搖頭：光想就恐怖
快訊／高鐵宣布加薪2.5%　4月1日起生效
老翁吞超強春藥！「彈出電鑽」激戰賣淫女後竟暴斃床上
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台灣最年輕死囚「罕見槍決畫面曝光」　拒打麻醉：這是我該受的刑痛

大霧鎖金門6航班取消「400人受困」　旅客苦笑：能不能住5天4夜

金門某國小「導師變彈射手」！10歲童慘遭橡皮筋管教　家長怒告

快訊／南港7煞暗夜砍人！他身中多刀被載到三總丟包　警動員緝兇

大逆轉！司機遭紅火蟻咬傷昏迷撞路樹　醫師：根本沒咬痕

童仲彥入監第一次晚餐菜色曝　還簽署「這文件」要低調閉關　　

左手辣椒水右手持槍！保全遭噴眼踉蹌倒地　狂匪搶5萬影像曝

標哥怒了！大甲鎮瀾兒童家園被駭　300捐款人狂接詐騙電話

原鄉奉獻30年！「比立」2神父今獲身分證　成為正港台灣人

控空服員工會罷工求償3400萬　長榮航空一審「全部敗訴」

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

鬼切阿婆黃燈切待轉區又轉彎　短褲妹秒反應！網讚迴避點滿

侯佩岑捲風波自嘲「我有招黑體質」　談李靚蕾離婚：希望他們能好好的

連千毅被爆「3台超跑都租的」怒了　PO截圖公開收入：不得不佩服我

強震狂晃！汪躲角落趴棉被　媽心疼：好想衝回家抱抱妳

王少偉節目告白...許藍方：很官腔！ 小S怒「妳再天兵下去就找不到男朋友」

台灣最年輕死囚「罕見槍決畫面曝光」　拒打麻醉：這是我該受的刑痛

大霧鎖金門6航班取消「400人受困」　旅客苦笑：能不能住5天4夜

金門某國小「導師變彈射手」！10歲童慘遭橡皮筋管教　家長怒告

快訊／南港7煞暗夜砍人！他身中多刀被載到三總丟包　警動員緝兇

大逆轉！司機遭紅火蟻咬傷昏迷撞路樹　醫師：根本沒咬痕

童仲彥入監第一次晚餐菜色曝　還簽署「這文件」要低調閉關　　

左手辣椒水右手持槍！保全遭噴眼踉蹌倒地　狂匪搶5萬影像曝

標哥怒了！大甲鎮瀾兒童家園被駭　300捐款人狂接詐騙電話

原鄉奉獻30年！「比立」2神父今獲身分證　成為正港台灣人

控空服員工會罷工求償3400萬　長榮航空一審「全部敗訴」

台灣最年輕死囚「罕見槍決畫面曝光」　拒打麻醉：這是我該受的刑痛

吳念庭全場板凳　張奕緊急升一軍生涯首度開幕

媽媽暴怒找尪出氣！他看電視一半彈起…下秒「成功脫罪」萬人笑翻

笑笑直播洩「小玉最新近況」！　捲換臉風波復出：當然還是朋友

屏東縣長初選政見會登場　周春米喊話「能言善道不如明公正道」

澎恰恰重提20年前光碟案被狂酸！　林董直播嗆酸民：比垃圾還不如

吳謹言《尚食》自砍許凱吻戲　喜歡BE：怕別人衝出來打我

《氣象廳》朴敏英上班族穿搭百科！5基本款穿上身超高級

日本名導青山真治病逝享年57歲　妻子哀痛：就像安靜睡著般

廖健富腰不舒服　樂天確定開季3捕名單

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

即／穿外送員制服搶銀行　foodpanda回應了

表特女神「涉背信」50萬交保　街口美女董娘起底

油漆工見制服就興奮　暗巷性侵少女

即／高雄三信銀行被搶　劫匪持槍穿外送制服

他殺「2妻3子」共8人卻連逃5死刑　唯一倖存妻怨：政府沒效

台中女騎士遭撞噴「頭破血流亡」！

撞擊影片曝！女遭酒駕男「撞噴數公尺」亡

1300萬小牛撞卡分隔島　24歲駕駛：打滑失控

帶12歲女童當四腳獸　男大生「送衛生紙變淫狼」

即／台中女騎士被撞命危　惡劣小客車肇逃

性侵害傳播妹害輕生亡　男遭私刑被羈押

大學生情侶當車手　經手2千萬元想靠警察黑吃黑

特斯拉太威！貨車撞到它整台翻了

更多熱門

相關新聞

被紅火蟻咬傷！　砂石車駕駛昏迷猛撞對向路樹

被紅火蟻咬傷！　砂石車駕駛昏迷猛撞對向路樹

台中市西屯區日前發生一起離奇車禍！一輛砂石車在行經東大路與國安二路途中，突因不明原因失控，衝撞對向路樹，所幸巡邏員警及時發現，才未釀成憾事。而警方上前一看，竟發現砂石車駕駛已全身癱軟、失去意識，初步調查為遭到紅火蟻咬傷，而導致身體不適釀成車禍。

「神秘凌男」狂買台中物業　再砸4.2億當中國附醫房東

「神秘凌男」狂買台中物業　再砸4.2億當中國附醫房東

屏東砂石車衝分隔島撞倒路燈　2轎車也遭殃

屏東砂石車衝分隔島撞倒路燈　2轎車也遭殃

蘇花公路砂石車翻覆「碎石散滿地」　駕駛竟落跑

蘇花公路砂石車翻覆「碎石散滿地」　駕駛竟落跑

即／台一線廢土狂漏　車流回堵至北車

即／台一線廢土狂漏　車流回堵至北車

關鍵字：

砂石車紅火蟻毒物彰師大中國醫

讀者迴響

熱門新聞

邱晨病逝「喚醒1悲劇」　他殺慣老闆一家成死囚

童仲彥今宜蘭入獄　詐助理費判囚3年10月

快訊／烏俄戰爭結束時間點曝光

快訊／樹林科技廠爆10例確診　新北下午記者會說明

快訊／本土+14「在北部2縣市」　境外移入暴增122例

掌握流量密碼！高雄人妻「床上實照租屋」爆紅　本尊回應了

40歲能動用現金6萬算有錢？　網認可

快訊／全家發票中獎名單一次看

男性口服避孕藥要來了！成功率99％

長榮、陽明股價大跌　現在該不該買？專家告訴你

富二代淡出N年！「棒棒堂男孩→大老闆」現身Lollipop聚會

快訊／萊爾富開出千萬發票！

具俊曄見大S首發文　解答20年前1事

明晚變天「驟降10度」雨彈狂轟！這2天清晨最冷

快訊／7-11開出千萬發票！

更多

最夯影音

更多
林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD

林心如邀林志穎《華燈》「牛郎店上班」　他脫口「Sugar寶寶是什麼」被抓包沒看劇XD
斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

斯亞控遭《大熱門》霸凌「撞臉當遊戲」　澄清和小A辣關係好…直喊：我就是我！

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

法國人猜台灣生活小物用處　奶奶們見按摩器全都想歪XD

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

杜汶澤鴨血盲吃隱藏攝影機　才打完85分...本尊就在後面！

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面