大逆轉！司機遭紅火蟻咬傷昏迷撞路樹　醫師：根本沒咬痕

▲砂石車自撞路樹。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿、唐詠絮／台中報導

台中市日前發生砂石車自撞路樹一事，駕駛聲稱是遭紅火蟻咬傷而昏迷，由於駕駛並未肇事，也沒有喝酒，警消送醫救治後就沒有續追，不過，員警以及台中榮總急診室醫師事後都說，根本沒看到咬痕，車內也沒有紅火蟻足跡，懷疑是疲勞駕駛或其他因素。國家紅火蟻防治中心表示，中部最近一次接獲通報是去年7、8月在后里花博園區，全案有待進一步調查。

台中市警第六分局永福派出所員警林弘恩、李裕凱日前巡邏行經西屯區東大路、國安二路時，發現1輛砂石車自撞路樹，39歲的吳姓駕駛臉色發白、意識不清，吳男自稱開車途中遭紅火蟻咬傷，導致頭暈、四肢無力，甚至一度失去意識，陷入昏迷狀態，車子失控開到對向車道，直到撞上路樹才停下。

▲砂石車自撞路樹。（圖／民眾提供）

警方趕緊通報救護人員送往台中榮總救治，經治療後已無大礙，不過，吳男遭紅火蟻咬傷而陷入昏迷一事，卻引起外界好奇，也令人擔心紅火蟻可能帶來的威脅。

到場處理的員警回憶，當時看到駕駛臉色發白、意識不清，只想趕緊送醫救人，沒有仔細觀察，只能確定沒有酒駕，也沒有撞到人，不過可以肯定的是，車內根本沒有看到紅火蟻；榮總急診室醫師也說，救治過程中沒有看到駕駛身上有咬痕。

▲入境紅紅火蟻。（圖／翻攝自國家紅火蟻防治中心）

中國醫藥大學附設醫院毒物科主任洪東榮表示，一旦被紅火蟻的咬傷，最快5分鐘就會出現紅腫熱痛，少數人是有可能出現過敏性休克等症狀，不過，即使被咬，只要盡快就醫，施打抗組織胺及類固醇治療，很快就能疏解不適症狀。

國家紅火蟻防治中心林先生表示，紅火蟻有分成「熱帶」、「入境」2類型，都是屬於外來種，身長大約1公分，「熱帶」型的身體顏色趨近橘色、入侵型的體色偏紅，中軀與腹錘間有2節明顯腰節，台中以南這5、6年來陸續通報的以「熱帶紅火蟻」居多，最近一次接獲通報的是去年7、8月間位於后里花博園區，已經解除列管，至於危害較大的「入境紅火蟻」目前尚未發現，至於傳出台中有司機遭到紅火蟻叮咬一事，已經進一步調查。

▲熱帶紅火蟻。（圖／ETtoday資料照）

國家紅火蟻防治中心也提醒民眾，5月到了，也是螞蟻出沒的季節，建議可以自製除蟻誘餌，只要用硼酸加糖水，比例約1：1，擺放在螞蟻出入的地方，牠們會帶藥餌回巢穴中造成連鎖反應，達到去除害蟲的目的，同時也呼籲除螞餌劑禁止食用，務必要放在孩童拿不到的地方。

