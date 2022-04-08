屏東+7！屏基護理師「2採陽轉陰」　急篩590人第一波結果出爐

▲屏東基教醫院清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府今(8)日公佈7例本土確診個案及2例外縣市確診者足跡，其中屏東基督教醫院一名護理師確診，屏基8日緊急停止門診一天，並全面篩檢員工及住院病人，截止8日中午PCR採檢590人，253人陰性，屏基也發簡訊通知4月6日、7日看診病人及家屬採檢，請收到簡訊民眾盡快前往篩檢。

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縣府強調，該名護理師二採呈現陰性，衛生局已將血清以最速件送至疾管署南區實驗室檢驗，但相關場域仍持續全面加強清消作業。目前全縣北中南3家醫院篩檢站及琉球篩檢站持續開設，請足跡重疊者前往篩檢，並請曾至相關場域民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

縣府指出，屏基門診護理師案號「26259」，連假結束後返工作崗位，7日晚間身體不適，自覺發燒及腹痛暫停跟診並採檢，結果陽性確診。疫調指出，該護理師於4月3日至7日間曾至傘兵黑輪、屏東夜市、全聯中正店及萬年店、鞋全家福屏東店及民生店、爭鮮復興店等地，已匡列9名接觸者採檢及居家隔離，35人自主健康管理。

案號「26155」為返鄉高中生案「24907」的母親，4月5日被匡列居家隔離，7日居隔期間以快篩試劑自行檢測呈陽性反應，經通報衛生單位送醫PCR篩檢確診。該家族包含高中生（24907）、高中生的阿姨（25055）、表妹（25592）在內，累計已有4人感染確診。「26155」曾到過小乃紅茶冰-長治繁華店、巧好素食館、香港悅棧燒臘店等地。

另一案「25978」為「25864」小學生的母親，因大兒子(案25146)自新北市返鄉於4月5日確診，被列為居家隔離，7日凌晨小兒子（案25864）出現高燒、嘔吐、腹痛、頭痛等症狀，陪同由救護車送醫，結果PCR採檢陽性，一家三人均確診收治。「25978」曾至中山黃昏市場、建華市場、立健藥局、全聯廣東店等地。

案「26154」4月3日駕車至花蓮聚餐，與表弟(案25695)接觸，返回屏東後6日晚間出現感冒症狀，7日知道表弟確診，自行至醫院採檢結果陽性。「26154」曾於4月5日至潮州火車站搭乘車次3252區間車前往高雄。

案「26258」、「26260」為朋友，都在高雄市一家酒吧工作，4月6日公司通知與確診者足跡重疊，自行購買快篩劑檢測為陽性，經送醫PCR檢測雙雙確診。「26258」曾到過健康概念餐盒、屈臣氏-屈師門市、全家便利商店屏東民享店等地；「26260」在屏東沒有公共足跡。

外縣市足跡部分，高雄市男子案「25601」4月4日晚間到本縣KTV消費，4月5日出現發燒、頭痛等症狀，到醫院採檢陽性。

新北市女子案「26234」及友人於4月1日南下，與本縣案「26392」一同到恆春旅遊，7日返回北部前篩檢陽性確診，感染源尚待釐清。足跡曾至恆春麥味登環城店、阿亮雞排、至尊紅面薑母鴨、鈕扣倉庫、全聯西門店、7-11保鑫門市等地。