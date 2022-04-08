娛樂場所4天112人確診！　高雄人見「2足跡」也驚呆：好色喔

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情大爆發！其中高雄市日前爆出娛樂場所群聚，許多會館、酒店、舞廳都中鏢，包括雅閣、金芭黎、帝堡等多家娛樂場所，已累計112人確診。就在高雄市公布疫調足跡後，確診者去過的場所引發網上一片討論，連在地人也直呼，「好猛，一堆特種行業」、「看各種舞廳會所養生館名單也蠻有趣的。」

▲確診者的足跡，讓在地人也驚嘆「好色喔！」（圖／翻攝自PTT）

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有網友在PTT的Kaohsiung板上貼出確診者足跡圖，足跡中各種「關鍵字」瞬間吸引熱議，「好色喔！一堆養生會館」、「根本高雄風化場所一覽表」、「全套半套店都有」、「有大帝國舞廳，就差不多可以猜到金芭黎也可能中了，這兩個地方很近啊」、「紅樓夢男模會所是三小XD」、「好多傳產業者中標」、「老司機紓壓名單。」

還有人直呼，「中鏢事小，被親友得知流連聲色才名譽問題大XD」、「這是介紹產業嗎」、「我發現高雄的確診者很誠實，很敢講自己去玩XD」、「其實也不用足跡圖了，很多都是大眾會去的地方」、「還能找到薩克斯風感染源，猛」、「不同世界的足跡……@@」、「認真問，什麼是『會館』？看不懂」、「好多奇怪的場所喔……呵呵」、「好多我不曾接觸過的領域。」

其中，有老司機則是提到「2足跡」最色，「金色、典璦，懂的都懂」、「養生館就金色、典璦啦！其他都會館（酒館）」、「哈哈金跟典紅了，全套、半套都有」、「金色是全套店，嘻嘻！」

▲金芭黎舞廳出現足跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

稍早本站報導《老司機極樂足跡狂燒！高雄娛樂圈再+50 4天112人染疫》，高雄今新增58例確診，其中有50例都與「娛樂圈」相關，自女樂手5日確診爆發後，截至8日包含雅閣、金芭黎、帝堡等娛樂場所，短短4天已累計112人確診。

市長陳其邁指出，高雄今日新增58例本土個案，基本上持續在23388傳染給25606造成雅閣、金芭黎、帝堡群聚事件，並又擴大到大帝國群聚，共有28例。主要是因為密閉空間，所以病例數就比較多，此外，還有其他零星娛樂場所有10例，有些跟原來傳播鏈有關，有些還在釐清。

另外，包含金芭黎、雅閣、1314科技酒店、日月星辰商務KTV、應酒瀧、迎荷小吃部、紅蘋果小吃部、帝堡、大帝國、樂世界小吃部、麗緻spa養生會館、威尼斯精緻會館、香港之夜卡拉ok。若市民在3/29之後具上述場域足跡者，請盡速前往社區篩檢站進行採檢。

▼若市民在3/29之後，有圖中場域足跡者，請盡速前往社區篩檢站進行採檢。（圖／高雄市衛生局提供）