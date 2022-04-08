桃園婦騎腳踏車迷途　暖警扛車過天橋護送返家

▲劉姓老婦騎車迷途於街道中。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市85歲劉姓老婦騎車迷途於桃園火車站後站，警方獲報後前往協助，劉婦擔心腳踏車無法隨她回去，員警二話不說牽著腳踏車陪同，經過陸橋時更扛起腳踏車而過，劉婦並婉拒員警護送返家，表明可以循著她所熟悉路途騎車返家。

▲員警扛起腳踏車過陸橋。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所7日下午14時許，接獲桃園區豐林里簡士強里長通報，里民反映三民陸橋下有位老太太疑似迷途，一臉疲憊坐在路旁休息，請員警到場協助處理。

▲劉婦看到熟悉的回家道路，婉謝員警的護送，自行騎車返家。（圖／桃園警分局提供）

警員黃任霆、彭郡慧即刻趕抵現場，經詳細詢問，劉老太太表示原本騎乘自行車要到戶政事務所辦理事情，不料迷失方向竟騎到後站，因為對於路況不熟，在附近繞了許久都找不到路回家，家人都在上班不想麻煩他們，在體力耗盡後只好在路旁休息。

員警本想先送其返家，但她擔心自行車怎麼辦，劉婦強調自己每日到南門市場買菜，只要可以看到市場就知道家在哪了，因警車無法載運自行車，老太太也沒有體力可以騎乘越過陸橋，於是黃員1手扛起自行車、簡里長扶著老太太，經由人行天橋把老太太帶到陸橋另一側，經過指引老太太馬上確定南門市場及住家的相對位置，她婉拒員警的陪同，表示可以自行返家，對於員警及里長的協助再三感謝後，騎著自行車回家。