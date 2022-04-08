彰化+3！阿兵哥傳播鏈持續延燒　公布足跡：黑公雞餐飲、加油站

▲彰化縣8日新增3名確診案例，衛生局公布確診者足跡。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化縣8日新增3名確診案例，為新竹縣營區群聚案所延伸，縣府衛生局公布足跡，包括花壇鄉黑公雞餐飲、高鐵彰化站1326車次以及鹿港中油頂番婆站等3處，縣長王惠美提醒鄉親，要落實防疫，勤洗手、戴口罩，並保持社交距離，一起守護健康家園。

彰化縣衛生局表示，今日新增3例是新竹縣營區群聚延伸的案例，在居家隔離期間發病，1名阿兵哥返鄉確診，到熱炒店用餐，導致弟弟與2名友人確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，該名阿兵哥4月2日從關西營區搭乘返鄉專車，4月5日採檢確診，期間有社交、購物、同袍餐敘等多項活動。阿兵哥弟弟有打三劑疫苗，4月6日出現不適症狀，採檢後確診，Ct值16；另2名友人4月5日都居家隔離，7日出現喉嚨痛，採檢後也發現確診。

衛生局公布3處足跡，分別為台灣黑公雞餐飲事業股份有限公司（彰化縣花壇鄉聽竹街50號）、台灣高鐵彰化站1326，19時41分從彰化發車、20時47分在台北下車，以及台灣中油頂番婆站（彰化縣鹿港鎮彰頂路186號）。

▲彰化今日3名新增案例為新竹縣營區群聚案所延伸。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，近5日核酸檢測陽性率為0.15%，核酸檢測累計陽性率為0.09%，已完成核酸檢測人數32萬1594人，含醫療院所監測量為2萬1258劑，居家抗原快篩人數3萬2616人，居家抗原快篩累計陽性率0.01%，居家隔離中人數362人，累計居家隔離人數4086人，平均每位確診者居家隔離人數14人。