快訊／高雄幼兒園深夜採檢！教育局曝3人確診　目前1校4班停課

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市教育局在8日的防疫記者會當中表示，目前高雄市停課情況是因為3學生確診，所以分別有國小、高中以及幼兒園各一所停課，影響人數為476人。

高雄市教育局長謝文斌表示，這幾天關於學校疫情都已經及時找到個案，針對個案班級和師生參與社團是否跨班學習或補習班 針對範圍做為匡列，有的話居隔10天，做這樣阻隔，不會讓他入校進一步接觸。他進一步解釋目前高雄市停課停況 目前有：「a國小是因為案25987引起，目前停課是全校停課，居隔人數為119，自主管理為76人， b高中是因為26280引起，有2班停課，居隔101人 」。所以總共為1校4班，現在居隔人數為251，自主管理225人。

目前停課期間啟動線上教學，採取停課不停學！讓學生在家有學習進度 請學校老師們提供服務，同時謝文斌也強調非常關心學生停課期間心理狀況，特別設立校園關懷防疫專線，師生隔離期間有問題可以撥教育局專線 072152322，也會請教育局同仁主動電話連繫，詢問是否需要致贈關懷卡片小禮物，讓居隔期間有紓解。

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他也再次呼籲因為疫情嚴峻，在校師生加強個人衛生，防務措施、戴口罩勤洗手持續加強，非常重要是有呼吸道症狀不論師生立即就醫通報學校，不要入校！請學生不要入校就醫採檢，阻隔病毒 ，希望維持一個安全校園，請家長放心。

▲高雄市8日宣布有3校停課 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁主持防疫記者會，說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）