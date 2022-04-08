快訊／總統家人爆確診　蔡英文即起隔離至4月14日暫停所有活動

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記者呂晏慈／台北報導

本土疫情持續升溫，總統蔡英文原訂8日下午親自視察中央流行疫情指揮中心，不過，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，臨時取消行程。總統府發言人張惇涵下午說明，總統將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理，因此總統所有公開行程即刻起都暫停。

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

張惇涵表示，因總統官邸午間通報有確診案例足跡，總統原訂下午3點20分視察「中央流行疫情指揮中心」行程取消，造成不便，敬請見諒，但經醫療團隊稍早篩檢結果，總統為陰性，目前健康狀況良好。

張惇涵下午舉行新聞說明會表示，蔡總統在連假期間4月4日與11名家人在官邸進行午宴，其中一位家人今天中午身體不適到醫院就醫，篩檢後確診。

對於總統家人確診，張惇涵也發表了5點防疫相關規定說明，內容如下：

第一，所有進出總統官邸的人員都必須測量體溫、消毒，當天午宴過後官邸也進行消毒工作，今天午間接獲相關通報後，官邸也進行全面消毒，總統府也會進行全面清消作業。

第二，總統醫療團隊立即對總統、親密接觸幕僚進行快篩和PCR，所有人結果均為陰性，稍早副總統賴清德也已經進行快篩。

第三，餐敘當天有設置隔板，總統與確診家人距離3公尺，但基於指揮中心規定和國安考量，總統將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理，因此總統所有公開行程即刻起都暫停。

第四，對於總統府的幕僚和這幾天跟總統開會、共同行程者，因為與確診者並沒有相關接觸史，將採取自我健康監測，並落實防疫相關作為。

第五，總統將會以視訊會議、線上進行工作，對於總統的工作不會產生過多影響。