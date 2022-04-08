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勞動節火車運輸恐開天窗！台鐵基層嗆「可能連端午中秋都不上班」

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵員工勞動節不上班，可能導致火車運輸開天窗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部積極推動台鐵公司化，引發台鐵基層員工不滿，台鐵工會響應「五一勞動節不加班」抗爭行動，屆時恐有上萬人不上班衝擊連假疏運。交通部長王國材表示，此行動會害「旅客不開心」，另交通部將啟動公路運輸因應不加班抗爭，再度引爆台鐵工會怒火，怒嗆將醞釀端午節、中秋節「不加班系列活動」。

台鐵企業工會表示，不加班行動合乎法令規定，且了凸顯「台鐵公司化條例通過後，將使軌道運輸更不安全、土地炒作更嚴重、薪資差距更擴大、黑官體制更猖狂」的訴求，才不得不在勞動節當天放棄服務民眾的神聖職責。

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台鐵工會表示，勞動節不加班，但台鐵員工一點都不快樂，只希望交通部停止審查現有的台鐵公司化條例草案，也呼籲王國材不要再以言語刺激公會，否則勢必再引發後續端午節與中秋節的「不加班系列活動」。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 交通組 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

台鐵工會表示，從這幾天觀察得知，來自台鐵局、交通部的打壓大小伎倆亂箭齊發，例如台鐵局運務管理階層積極鼓吹「車長司機罷工就好，票房閘門來加班，充場面順便賺加班費」，甚至交通部還規劃所謂「壓榨其他交通業，如高速公路民營客運等，超時加班作業，以取代鐵路運輸」構想。

台鐵工會表示，希望民眾支持不加班抗爭活動，讓交通部退回台鐵公司化草案，重新凝聚共識，全面檢討並導正草案方向，達到真正「安全、準點、舒適、價廉」的永續台鐵。

交通部長王國材今日表示，下周會與台鐵局長杜微一同和台鐵工會溝通，尊重工會的抗爭行動，但為了維護旅客權益，還是希望不要發生不加班行動，預計兩周後就會審查條例草案，希望最終能達到共識，他強調公司化除為了旅客，也是為了台鐵員工及未來發展而做。

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