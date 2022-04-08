台南好停繳停車費雙重好禮　省錢還送智慧電車

▲連續3年舉辦停車繳費雙重優惠抽獎活動，最大獎為兩輛宏佳騰智慧電車，由居住後壁區黃先生與安平區林小姐得獎，市長黃偉哲8日親自頒獎道喜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局因應疫情，配合市府推廣行動支付，連續3年舉辦停車繳費雙重優惠抽獎活動，最大獎為兩輛宏佳騰智慧電車，由居住後壁區黃先生與安平區林小姐得獎，市長黃偉哲8日親自頒獎道喜，同時也呼籲民眾多多利用台南好停APP，除享每筆2元折扣優惠，還能查詢即時停車格位資訊，迅速找到停車位。

市長黃偉哲表示，「台南好停雙重禮，智慧電車送給你」為期4個月的活動期間，使用APP繳費或登錄停車發票高達36萬多筆，自2018年10月推出行動支付繳納停車費以來，使用總人次已突破534萬，相較剛推出時的0.38％，行動支付率至今已達33.76％，若加上銀行、手機代扣繳使用者，非現金支付比例突破50.29％，可見民眾接受零接觸的繳費模式，也顯示台南市多元繳納停車費政策已見成效並深受民眾肯定。

交通局局長王銘德表示，本次抽獎活動最大獎為兩輛智慧電車，幸運得主分別來自後壁區黃先生及安平區林小姐，8日下午由黃偉哲市長與宏佳騰創新科技股份有限公司鍾杰霖董事長共同頒獎，得主黃先生與林小姐在今年1月份停放於東區及安平區的公有路外及路邊停車場，兩人使用「台南好停」APP繳費，享有折扣2元優惠後，再以小額停車費抽中價值8萬多元的宏佳騰智慧電車，瞬間幸運指數破錶，讓中獎者驚喜不已，直呼太幸運了。

交通局長王銘德指出，為了鼓勵市民朋友持續使用行動支付，「台南好停」APP優惠期限再延長至12月31日止，凡下載登入「台南好停」APP會員並繳納路邊停車費，每筆可享折扣2元優惠，希望藉由有感的優惠措施，讓民眾習慣行動支付帶來的便利，共同創造更智慧、便利、安全的幸福城市。

停車營運科科長陳英傑表示，「台南好停」APP除了繳費功能，也持續整合路邊及路外停車場即時資訊，努力朝向路邊停車格100％智慧化目標前進，呼籲市民多多利用台南好停APP各項停車資訊功能，讓民眾可以更方便找尋停車位，提供更多更優質交通服務。