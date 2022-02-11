停車不到1小時！他看繳費單「被蓋1.5小時」　網傻眼：平常拿了就走

▲原PO曬出繳費單。（圖／取自臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」，下同）

實習記者廖翊慈／綜合報導

不少人都有繳路邊停車費的經驗，不過應該少有人會去注意繳費通知單上的時間。一名網友表示，他在停車格明明停不到一小時，繳費單上居然被蓋了1.5個小時，還好最後申訴成功，改繳一小時的費用。許多網友看了直呼「以後真的要看一下，不然傻傻被坑」。

一名男網友在臉書社團「爆料公社」上發文詢問，「有人遇過嗎？台北市停車不到一小時，就提前蓋了一個半小時了」，他PO出被多蓋章的烏龍繳費單，只見上頭蓋了3格，從14:12蓋到15:13，但車主表示，離場時他車內時間顯示14:49，還沒到15:13，懷疑最後一個章是被提早蓋了。

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貼文一出有網友幫忙分析這張繳費單到底該繳多少錢，「路邊停車蓋章14:12的章是收 14:12-14:43的30分鐘的費用，14:43-15:13又是一個30分的沒問題，因為車主14:49分才在車上，但是車主在14:49分就被蓋章，所以15:13-15:43下一個時段的錢，是被提早蓋了沒錯」、「第3格正常來說要15：13後才能蓋，而樓主離開時間14：49根本還沒到！」

原PO後來提出申訴，原1.5小時的停車費，更正為只要繳1小時費用，他無奈道，「一堆數學不好的只會酸而已嗎，使用者付費是正常的，我申訴也沒說不付啊，也是說我停的時間內照付。」

也有不少網友表示，平常真的不會去特別注意，從擋風玻璃上拿了就走，「有遇過，剛好等到收費員來，他就幫我處理掉」、「超前部署阿」、「好在原po已經申訴成功，證明是收費員便宜行事提早蓋章了」。