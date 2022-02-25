　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

減少出門群聚！中市交通局推線上繳停車費　買月票還有折扣優惠

中市交通局推線上繳停車費、買月票（圖／台中市交通局提供）

▲現在繳停車費有更輕鬆的方式，不用親自臨櫃辦理，線上就能繳款。（圖／台中市交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

日常生活中常見的開銷除了水電費、瓦斯費、電信費，如果是開車族、機車族，還會再多一筆停車開銷，在收到繳費單據後，雖然走到巷口的超商就能繳款，但疫情期間最需要零接觸，減少外出群聚降低感染風險，現在不用抽空跑一趟也可以完成，以台中市為例，停車費有4大繳費管道，其中包括停車月票也能在線上買，免出門全部輕鬆辦到好。

根據台中市政府交通局觀察，在台中市各項停車業務中，民眾最常辦理的是「繳納停車費」及「購買停車月票」這兩項，除了親自臨櫃辦理，透過線上繳費、申辦的人也越來越多，除了考量到群聚風險，另一原因就是快速又方便，只要利用手機、平板或電腦，上網就能即時查詢及繳費，車主也免負擔交易手續費用，對於忙碌的現代人來說，可是一大便民福音。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中市交通局推線上繳停車費、買月票（圖／台中市交通局提供）

目前台中市停車費共有以下4大繳費管道：
1、 臨櫃繳款，可至交通局3處櫃台辦理外，包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社等超商與台灣大哥大門市也有代收
2、 線上繳費，可利用台中市停車管理處網站、台中交通網APP或全國繳費網，輸入車號資訊後查詢繳款
3、 行動支付APP繳費，目前與歐付寶、停車大聲公、車麻吉、LINE Pay Money、街口支付、Pi 拍錢包、OnePaid等7家業者合作，綁定車號後，可收到繳費推播通知，也可設定自動扣繳
4、 另與4家電信業者、超過350間金融業者合作，可申請綁定帳戶辦理停車費代扣，詳細繳費管道與辦理資訊，可上停車管理處網站查詢

原本到超商繳停車費是最多人使用，2018年時超商代收停車費比例高達87.16%，為了讓民眾更便利完成相關手續，台中市交通局增加其他代扣繳與線上申辦等服務，不管人在哪裡，只要連上網，依個人需求選擇想要的繳費方式，再輸入車牌號碼、車種等相關資料，手指按一按，花不到幾分鐘就能順利繳款；可隨時隨地線上操作、省時環保等特色，在大力推廣後，普遍接受度高且逐漸習慣，停車費自動扣繳及行動支付比例從7.13%提升至31.16%，超商代收比例則為63.39%。

中市交通局推線上繳停車費、買月票（圖／台中市交通局提供）

另外，對於有常態性停車需求的民眾，台中市路外開單場以及路邊汽、機停車格（一般費率）皆有販售月票，除可至交通局3處櫃台申辦月票，也可利用台中市停車管理處網站或台中交通網APP在線上買，不只省去排隊時間，線上購票還享有95折優惠，單次購買3個月以上（含3個月）更有9折優惠，之後將直接寄送到家。不過需注意的是，系統開放時間為每月1日至20日，可訂購「次月」起停車月票，路邊停車月票最多可預購6個月，開單路外場停車月票則為3個月。

多元繳費管道讓生活便利，台中市交通局也提醒，若民眾對各項線上申辦業務有問題，歡迎於機關上班日（周一至周五）早上8時至12時、下午13時至17時撥打04-22258160，或免費專線0800-229129洽詢，或可上台中市停車管理處網站查詢。

►agnes b.超可愛小提包2520元！

ET快訊
烏克蘭大橋被炸！　超市人塞爆「全搶1物」
林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴
台灣防空洞在哪？　1網站秒查各地避難設施位置
快訊／緬甸支持俄羅斯入侵烏克蘭！　「這樣做是正確的」
哥哥免召也上戰場！　在台烏生：好多人排隊自願去打仗
快訊／挺烏克蘭！　首個國家宣布與俄羅斯斷交
「全世界都認為台灣很危險」　前國安局長：只有我們自己不覺得
烏克蘭和俄軍在基輔外圍交戰中！　各地遭攻擊照片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

228連假！麗寶推12歲以下免費入園　歌劇院19ｍ光雕秀最後倒數

桃園陪病高中生二採陰　排除確診未列入本土個案

疫苗打氣冷？第24期63萬人預約「預約率僅3成7」　陳時中拿數據催打

快訊／遭落石砸毀連日搶修　中橫便道16:30開放中巴及小型車通行

健保會5調整措施「2案獲多數贊成」　部分負擔漲多少等陳時中拍板！

林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴

最美最亮星團登場　天文館週六開放讓民眾目睹

減少出門群聚！中市交通局推線上繳停車費　買月票還有折扣優惠

戰爭開打「台灣防空洞在哪」？　1網站秒查各地避難設施位置

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

烏克蘭台媳嗆拜登：還不派兵？　「不然烏克蘭、台灣會被占領」

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

228連假！麗寶推12歲以下免費入園　歌劇院19ｍ光雕秀最後倒數

桃園陪病高中生二採陰　排除確診未列入本土個案

疫苗打氣冷？第24期63萬人預約「預約率僅3成7」　陳時中拿數據催打

快訊／遭落石砸毀連日搶修　中橫便道16:30開放中巴及小型車通行

健保會5調整措施「2案獲多數贊成」　部分負擔漲多少等陳時中拍板！

林昶佐聲援烏克蘭「突噴1句話」　網全傻眼：你最沒資格嘴

最美最亮星團登場　天文館週六開放讓民眾目睹

減少出門群聚！中市交通局推線上繳停車費　買月票還有折扣優惠

戰爭開打「台灣防空洞在哪」？　1網站秒查各地避難設施位置

被俄軍轟到怕！烏國民眾塞爆地鐵站躲地底過夜　外媒：彷若回到2戰

臘腸慘遭小雞「舌吻」...表情逐漸母湯　網笑：求心理陰影面積

ET民調》蘇建州／向藍走？向綠走？從民調一窺「台灣頭」政治版圖走向

這個年齡層最愛團購！LINE揪團公開使用者數據

鄧超「女星搭大腿」親密畫面外流惹議！　網友看傻：孫儷正在路上

肇事拒酒測警方強制抽血　司法院大法官宣告違憲

頭套兔「針筒當零食」吃完還想續　飼主傻眼：這消炎藥耶

娶妻有車有房　6萬社畜哥卻嘆「金錢的奴隸」：等死而已！網傻眼

不實報導重創球團聲譽！　桃園雲豹正式提告網路自媒體

大陸駐烏大使館再發安全提示：不要穿帶有紅色元素衣物和迷彩服外出

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

生活熱門新聞

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

美軍宣布「介入交戰」　PTT一看地點酸爆！

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

曾是世界第三大核武國

烏克蘭妹與媽媽視訊　途中竟斷線

微博狂吵「下一個台灣」　陸網紅逆風開戰！

快訊／今增一死！本土+3「分布雙北宜蘭」

台男會誓死抗敵？　網曝殘酷面

烏克蘭路人「被砲彈擊中」地上炸出一個洞！影片曝

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

跳槽必看　6個必知面試地雷

更多熱門

相關新聞

北市停車費喊漲「1小時150元」　侯友宜：新北50元

北市停車費喊漲「1小時150元」　侯友宜：新北50元

台北市交通局擬調漲公有停車場及路邊停車格費率，約有200格停車格首當其衝，最高每小時新台幣150元。對此，新北市長侯友宜今（14日）上午受訪表示，新北市目前為止就是50元（每小時），半年後再來檢討。

他問買車公司有補助划算嗎？

他問買車公司有補助划算嗎？

北市停車費喊漲　新北回應

北市停車費喊漲　新北回應

停車不到1小時！他看繳費單竟「被蓋1.5小時」

停車不到1小時！他看繳費單竟「被蓋1.5小時」

不想付停車費「停在檔板前」　店員：勸了會被車主罵

不想付停車費「停在檔板前」　店員：勸了會被車主罵

關鍵字：

台中市交通局停車費停月月票線上繳

讀者迴響

熱門新聞

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

生前音檔曝！蛇島陣亡「烏克蘭軍」：俄軍去你X的！

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」！網曝3優勢

更／英防長：俄國首日損失450人

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

烏克蘭自轟大橋　火光吞噬路過小黃

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

逃難視角曝「沿路都坦克」　在烏台人揭現況

普丁為何敢開戰？他揭俄羅斯「6關鍵優勢」

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯

更多

最夯影音

更多
小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面