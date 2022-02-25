減少出門群聚！中市交通局推線上繳停車費　買月票還有折扣優惠

▲現在繳停車費有更輕鬆的方式，不用親自臨櫃辦理，線上就能繳款。（圖／台中市交通局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

日常生活中常見的開銷除了水電費、瓦斯費、電信費，如果是開車族、機車族，還會再多一筆停車開銷，在收到繳費單據後，雖然走到巷口的超商就能繳款，但疫情期間最需要零接觸，減少外出群聚降低感染風險，現在不用抽空跑一趟也可以完成，以台中市為例，停車費有4大繳費管道，其中包括停車月票也能在線上買，免出門全部輕鬆辦到好。

根據台中市政府交通局觀察，在台中市各項停車業務中，民眾最常辦理的是「繳納停車費」及「購買停車月票」這兩項，除了親自臨櫃辦理，透過線上繳費、申辦的人也越來越多，除了考量到群聚風險，另一原因就是快速又方便，只要利用手機、平板或電腦，上網就能即時查詢及繳費，車主也免負擔交易手續費用，對於忙碌的現代人來說，可是一大便民福音。

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目前台中市停車費共有以下4大繳費管道：

1、 臨櫃繳款，可至交通局3處櫃台辦理外，包括統一超商、全家便利商店、萊爾富、OK超商、美廉社等超商與台灣大哥大門市也有代收

2、 線上繳費，可利用台中市停車管理處網站、台中交通網APP或全國繳費網，輸入車號資訊後查詢繳款

3、 行動支付APP繳費，目前與歐付寶、停車大聲公、車麻吉、LINE Pay Money、街口支付、Pi 拍錢包、OnePaid等7家業者合作，綁定車號後，可收到繳費推播通知，也可設定自動扣繳

4、 另與4家電信業者、超過350間金融業者合作，可申請綁定帳戶辦理停車費代扣，詳細繳費管道與辦理資訊，可上停車管理處網站查詢

原本到超商繳停車費是最多人使用，2018年時超商代收停車費比例高達87.16%，為了讓民眾更便利完成相關手續，台中市交通局增加其他代扣繳與線上申辦等服務，不管人在哪裡，只要連上網，依個人需求選擇想要的繳費方式，再輸入車牌號碼、車種等相關資料，手指按一按，花不到幾分鐘就能順利繳款；可隨時隨地線上操作、省時環保等特色，在大力推廣後，普遍接受度高且逐漸習慣，停車費自動扣繳及行動支付比例從7.13%提升至31.16%，超商代收比例則為63.39%。

另外，對於有常態性停車需求的民眾，台中市路外開單場以及路邊汽、機停車格（一般費率）皆有販售月票，除可至交通局3處櫃台申辦月票，也可利用台中市停車管理處網站或台中交通網APP在線上買，不只省去排隊時間，線上購票還享有95折優惠，單次購買3個月以上（含3個月）更有9折優惠，之後將直接寄送到家。不過需注意的是，系統開放時間為每月1日至20日，可訂購「次月」起停車月票，路邊停車月票最多可預購6個月，開單路外場停車月票則為3個月。

多元繳費管道讓生活便利，台中市交通局也提醒，若民眾對各項線上申辦業務有問題，歡迎於機關上班日（周一至周五）早上8時至12時、下午13時至17時撥打04-22258160，或免費專線0800-229129洽詢，或可上台中市停車管理處網站查詢。