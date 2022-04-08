批國民黨歡迎裴洛西又酸「對台無幫助」　民進黨：把外交當兒戲

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）原定10日訪台，國民黨在推特上用英文表示歡迎，但國民黨國際部主任黃介正在港媒《中評社》訪問時，卻說裴洛西訪台對台灣安全無實質幫助，引發「兩面手法」的質疑。對此，民進黨發言人謝佩芬8日質疑，國民黨對外、對內大玩兩面手法，把台灣外交當兒戲，更是把對美關係當演戲。

謝佩芬說，美國長期以來是台灣的堅定盟友，台美之間日益增加的交流與合作，也是各方有目共睹的，但遺憾的是，近年來每次有美國重要的政要計畫來訪，國民黨人士總是以刻薄的言語回應。此次媒體報導裴洛西擬來台訪問，國民黨一方面用英文推文表示「誠摯歡迎」，一方面透過國民黨駐美代表、國際部主任黃介正公開表示「這對台灣國防安全都沒有直接且實質幫助」，簡直是立場錯亂，企圖兩面討好，想附和中共言論。

謝佩芬舉例，國民黨對美國友台政要，不乏酸言酸語，例如共和黨籍的美國川普總統執政時期，國民黨副秘書長謝龍介造謠抹黑美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）「是瘦肉精老闆」；美國聯合國駐使克拉芙特（Kelly Craft）預計訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰以「惡客」羞辱。

謝佩芬進一步說，在民主黨籍的美國總統拜登上台後，派遣其摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）率領訪問團訪台，國民黨立委吳斯懷卻表示，他「合理的質疑，他們是否為美國軍火商來當說客？」顯見無論美國是哪一黨執政，國民黨都對美國抱持質疑、甚至敵對的態度，甚至越來越強烈。

謝佩芬指出，國民黨曾經長期執政，不會不知台美關係的重要性，否則朱立倫也不會在當上主席後，就火速設立國民黨駐美代表處，甚至頻頻放出要訪美的新聞，不過，在此同時，卻透過國民黨駐美代表黃介正接受親中媒體採訪，說出「不論裴洛西的訪團是官方或非官方，乘坐美軍軍機或民航航班，這對台灣國防安全都沒有直接且實質幫助」。

謝佩芬強調，台灣外交處境艱難，近年來國際聲援台灣力量增強，更應珍惜為台挺身而出的國際友人，民進黨一向秉持「政黨之間對內是競爭，但對外要一致」，應該不分黨派一致對外，國民黨對裴洛西議長來訪一事產生有如人格分裂的矛盾發言、大玩兩面手法，令人遺憾。