快訊／斷開高雄娛樂圈恐怖傳播鏈　陳其邁：員工顧客擴大採檢7天

記者賴文萱／高雄報導

高雄爆出娛樂場所群聚，今新增58例確診，其中有50例都與「娛樂圈」相關，自女樂手5日確診爆發後，截至8日包含雅閣、金芭黎、帝堡等娛樂場所，短短4天已累計112人確診。高雄市長陳其邁宣布，4/8~4/14針對特定娛樂場所顧客員工擴大採檢7天。

▲AGO雅閣私人招待會館清消。（圖／記者許宥孺翻攝）

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陳其邁指出，4/8~4/14將針對特定娛樂場所顧客員工擴大採檢7天，因為相關場所員工到中午為止，到檢率只有6成，希望今天之前能夠完成所有員工到檢，也要拜託所有工作人員務必配合。

▲高雄4/8~4/14針對特定娛樂場所顧客員工擴大採檢7天。（圖／高雄市衛生局提供）

陳其邁表示，假如能夠把感染源、群聚方面釐清，可以更快恢復健康及營業，因此不管是娛樂場所的流動員工、固定員工，都希望今天務必到檢。另外，基於對顧客的保護，原則上顧客會由衛生局或是警察局來做通知，務必拜託大家7天內把握時間。

▲高雄娛樂場所群聚事件。（圖／高雄市政府）

這起群聚事件主要從雅閣會館開始爆發，感染源經過衛生局、警察局釐清，發現案25606在3月31日在金芭黎舞廳、雅閣會館有活動史，確診的女薩克斯風樂手就是在那天接觸到25606而染疫，因為當時案25606有上台唱歌，和女樂手接觸。





▲帝堡101會館足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

透過疫調研判，案25606引發這波感染，但案25606的接觸者是案23388，他曾在3/26參加台中婚宴，3/29傳染給案25606，而後引發雅閣會館、金芭黎以及帝堡101會館群聚。

▲高雄娛樂場所群聚關係圖。（圖／高雄市政府）

昨天高雄市政府公布59例本土病例海量足跡，值得注意的是，金芭黎早在2年前新冠疫情剛爆發時，就曾有過疫情，當時因武漢台商跟護國舞小姐一事引起外界關注。另外，除了已有群聚事件的AGO雅閣私人會館、帝堡一零一會館之外，不少網友注意起足跡中的「老司機名單」，包含大帝國舞廳、王牌精品會館、金色養生館以及紅樓夢男模會所、典璦美容美體等。

▲金芭黎舞廳足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

網友驚呼，「這次確診的都是老司機」、「有1/3都是舞廳和招待所」、「金芭黎又重返榮耀，始祖確診之地」、「極樂足跡」、「一堆會館、舞廳、酒店，果然不讓人失望」、「這次都是走店風」。

針對這波群聚，高市府已針對足跡重疊者發布細胞簡訊，目前造冊數字已達6000封以上，公共場所活動史還包括SKM Park、好市多中華店、家樂福五甲店、福華大飯店、高雄萬豪酒店、大遠百等。若民眾曾出入相關場所，於19日前出現上呼吸道相關症狀，務必盡速至社區採檢院所就醫。