極樂高雄狂燒112人！夜店酒吧「5規定一次看」　維持到4月底

記者周亭瑋／綜合報導

高雄近日爆出娛樂場所群聚，短短4天已累績112人。對於八大娛樂場所的防治作為，目前維持現行防疫措施至4月30日，包括進入場所的顧客，須提供至少接種3劑疫苗證明；而從業人員也得符合指引規定，才能提供服務。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者邱中岳翻攝）

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根據疫情指揮中心目前規定，特定娛樂場所包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容），及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖），須依照以下防治作為：

1.進入場所的顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，並落實實聯制，如有呼吸道症狀或出現發燒者，均不得進入。

2.所有工作人員／從業人員（含流動工作人士）皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

▲打疫苗示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

3.全國上述工作人員／從業人員（含流動工作人士）即日起至4月30日須每周進行1次快篩，陰性者始得提供服務。

4.基隆停業中之小吃店／卡拉OK工作人員／從業人員，如復業後，應具3天內PCR陰性證明，並復業周內每2天進行快篩，每周進行PCR 1次。

5.盤點相關從業人員（含服務人員、櫃人員、清潔人員、行政人員及流動工作人士等），進行造冊，並訂定健康監測計畫，以及有異常狀況時的追蹤處理機制。

▲八大場所防治規定。（圖／指揮中心）

對於本日新增與「高雄娛樂圈」相關的50例確診，市長陳其邁表示，基本上持續在案23388傳染給案25606，造成雅閣、金芭黎、帝堡群聚事件，並又擴大到大帝國群聚，共有28例，主要是因為密閉空間，所以病例數就比較多；此外，還有其他零星娛樂場所有10例，有些跟原來傳播鏈有關，有些還在釐清。

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