基隆「全民防疫、愛心篩檢」　信義區5310快篩試劑全數發送

▲基隆啟動「全民防疫、愛心篩檢」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」發放作業，今（8日）上午輪由信義區發家用快篩試劑；信義區共20個里計5萬2817人，市府依人口數比例約10%配發到轄區20個領取站計5310劑，皆全數發送完畢。

基隆市政府表示，家用快篩試劑發送作業為期4日，首梯由仁愛區於4/5日展開，4/6日由七堵及中山兩區接續，4/7日由安樂及暖暖兩區，最後1天將由信義區（上午時段）及中正區（下午時段）接續發送。

民政處長王榆森表示，經過這三天五區輪流發送快篩試劑的新聞持續曝光，加上目前全國疫情仍持續嚴峻，信義區快篩試劑發放資訊經由里鄰長不斷宣導及經由各社區管委會協助，雖今早有下小雨，但各領用站仍陸續有民眾排隊。尤其全市人口最多的孝忠里排隊人龍非常長，但各里事先均妥善安排防疫措施及領取動線，均能讓市民在短時間內就盡速領取。

王榆森說，對於許多民眾反映未能領取到篩劑，今日會討論各區領取狀況，來整體評估是否增加篩劑的發放。

信義區轄區20個領取站發送快篩試劑量計約5310劑，於上午12時前就皆提前發送完成，發送比例為100%。另截至這4日共6區（仁愛、七堵、中山、安樂、暖暖及信義區）配發快篩試劑共計3萬1400劑，發送比例為100%。

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