　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆「全民防疫、愛心篩檢」　信義區5310快篩試劑全數發送

▲基隆「全民防疫、愛心篩檢」 信義區5310快篩試劑全數發送。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆啟動「全民防疫、愛心篩檢」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市啟動「全民防疫、愛心篩檢」發放作業，今（8日）上午輪由信義區發家用快篩試劑；信義區共20個里計5萬2817人，市府依人口數比例約10%配發到轄區20個領取站計5310劑，皆全數發送完畢。

基隆市政府表示，家用快篩試劑發送作業為期4日，首梯由仁愛區於4/5日展開，4/6日由七堵及中山兩區接續，4/7日由安樂及暖暖兩區，最後1天將由信義區（上午時段）及中正區（下午時段）接續發送。

民政處長王榆森表示，經過這三天五區輪流發送快篩試劑的新聞持續曝光，加上目前全國疫情仍持續嚴峻，信義區快篩試劑發放資訊經由里鄰長不斷宣導及經由各社區管委會協助，雖今早有下小雨，但各領用站仍陸續有民眾排隊。尤其全市人口最多的孝忠里排隊人龍非常長，但各里事先均妥善安排防疫措施及領取動線，均能讓市民在短時間內就盡速領取。

王榆森說，對於許多民眾反映未能領取到篩劑，今日會討論各區領取狀況，來整體評估是否增加篩劑的發放。

信義區轄區20個領取站發送快篩試劑量計約5310劑，於上午12時前就皆提前發送完成，發送比例為100%。另截至這4日共6區（仁愛、七堵、中山、安樂、暖暖及信義區）配發快篩試劑共計3萬1400劑，發送比例為100%。

【更多新聞】

快訊／基隆+41「工地群聚案持續延燒」　林右昌：同事家人交叉感染

快訊／基隆+41海量足跡曝　長榮酒店、星巴克、秀泰影城入列

「愛心篩檢」揪社區隱性感染確診個案　林右昌：馬上就看到成果

快訊／北海岸死亡車禍！轎車撞擊咖啡店老闆…他噴飛30米傷重不治

►襪子大集合！每雙79元起，買到手軟

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
廢除實聯制？　陳時中鬆口：用社交距離App取代
快訊／極樂足跡狂燒！高雄再+50　4天112人染疫
韓國瑜維多利亞學校2學生染疫！　停課10天
獨／提不出「無犯罪證據」　具俊曄被迫離台原因曝
快訊／總統官邸爆確診足跡！　蔡英文緊急快篩取消視察指揮中心
獨／具俊曄要離開台灣了！　暫別大S
快訊／6韓人台灣海峽遇難！　海巡尋獲2遺體
確診居家照護「啟動電子圍籬」　出現4徵兆快送醫
愛心篩檢近14萬劑！　王必勝公布陽性率
快訊／「輕症在家」指引公布！　四大原則曝光
快訊／增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多
快訊／今確診再破500！本土暴增384例「續創新高」
快訊／新竹縣增33足跡！　5處未戴口罩
LIVE／本土確診屢創新高　陳時中最新說明
快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護全套防護裝進駐採檢
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東南迴新地標「城鎮之心南迴驛」　最快暑假試營運

專利研發「消防水帶電動清洗收捲機」　黃偉哲力讚打火兄弟創意佳

台南好停繳停車費雙重好禮　省錢還送智慧電車

南投縣程式設計競速解題賽　國中小百名學生拚腦

111年全中運台東代表隊授旗　副縣長勉勵平常心參賽

基隆「全民防疫、愛心篩檢」　信義區5310快篩試劑全數發送

台東+1！宜陽艦確診者設籍台東　染疫期間無縣內足跡

奇景！雲林氣溫回暖最高24度　小學生上課全穿羽絨衣...原因曝

毒犯怠速違停超商解尿　永康巡警鷹眼起獲毒品

屏東縣長初選周春米出線　蘇清泉：一個祝福+一個感慨+一個篤定

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

「信義權志龍」派翠克模仿GD「滿頭彩帶泡沫」　網友笑到併軌...「怎麼有點生氣」

東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

女子泡奶茶放微波爐加熱　給英國男友喝氣到砸杯！

統神教力量人「細菌英文發音」　晨晨唸錯：北七逆阿...被罰站

買房貸款30年變「屋奴」？　專家：活著沒買還是得租！

台東南迴新地標「城鎮之心南迴驛」　最快暑假試營運

專利研發「消防水帶電動清洗收捲機」　黃偉哲力讚打火兄弟創意佳

台南好停繳停車費雙重好禮　省錢還送智慧電車

南投縣程式設計競速解題賽　國中小百名學生拚腦

111年全中運台東代表隊授旗　副縣長勉勵平常心參賽

基隆「全民防疫、愛心篩檢」　信義區5310快篩試劑全數發送

台東+1！宜陽艦確診者設籍台東　染疫期間無縣內足跡

奇景！雲林氣溫回暖最高24度　小學生上課全穿羽絨衣...原因曝

毒犯怠速違停超商解尿　永康巡警鷹眼起獲毒品

屏東縣長初選周春米出線　蘇清泉：一個祝福+一個感慨+一個篤定

與確診者同場看張惠妹！曾國城收「張小燕訊息」嚇壞

最冷清起加駕！大甲媽今夜只有這大咖扶轎　綠營人士全缺席

「豐唇+怪牙」人嘴海怪衝上沙灘　散步男目睹嚇壞：好像外星生物

中磊3月營收47.9億、年增率41% 　單月、首季皆創同期新高

20歲狀元艾德華茲狂飆49分　助灰狼鞏固西區第7又創2項紀錄

苗栗小三男童接觸外縣市家人染疫　女兒清明返鄉傳染給82歲媽

台東南迴新地標「城鎮之心南迴驛」　最快暑假試營運

高鐵將調漲票價？　王國材：現在還沒確定「不一定會調漲」

LIVE／新北+146創今年新高　侯友宜最新說明

專利研發「消防水帶電動清洗收捲機」　黃偉哲力讚打火兄弟創意佳

女騎士「起立蹲下＋忘情擺臀」高速狂飆下秒放開雙手做體操

地方熱門新聞

大湳水廠水管破裂！桃園12萬用戶降壓停水

雲林氣溫最高24度　小學生上課穿羽絨衣...原因曝

民間捐贈快篩試劑助南警安心

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

台東翁失蹤2天　他「倒臥田中央」被尋獲

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

快訊／桃園新增20+　市府下午召開記者會

周春米出線　蘇清泉PO文祝福

投資我們的星球×無痕野餐日

台東+1　宜陽艦士兵確診　染期間無縣內足跡

台南強力拆除違規竹木造廣告物

迎接大甲媽　西螺福興宮推太平媽疫苗3OK卡供迎駕陣頭工作人員兌領

男子心情不佳持槍當街咆嘯嚇壞路人

台灣國際蘭展「遍地開花」再現風華

更多熱門

相關新聞

竹縣增33足跡　5處未戴口罩

竹縣增33足跡　5處未戴口罩

新竹縣8日新增9例確診，均為日前確診的群聚延伸，其中台中婚宴醫院群聚+2例、柔術運動館+2，情侶檔親友群聚+5。縣府除持續進行相關疫調，足跡部分也已完成消毒，校園部分再增加新豐鄉仰德高中全校停課10天，興隆國小一班級停課10天，2校今由醫護進駐全校採檢。

快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護深夜採檢畫面曝

快訊／高雄疫情延燒幼兒園！　醫護深夜採檢畫面曝

上海續封城！　長榮航空大減航班

上海續封城！　長榮航空大減航班

即／竹縣+9！仰德高中3生染疫全校停課10天

即／竹縣+9！仰德高中3生染疫全校停課10天

本土確診屢創新高　陳時中說明

本土確診屢創新高　陳時中說明

關鍵字：

基隆林右昌新冠疫情疫情社區感染台灣防疫快篩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林俊傑確診新冠！

10縣市「停課標準」一次看　北市4區淪陷「全市停課」

增384例本土「分佈17縣市」　新北+146最多！

嘉義轎車飛落鐵道撞火車　駕駛被壓3小時不治

即／1家3口金門4日遊全確診　發燒仍玩遍5鄉鎮

雷／江宏傑《全明星》生倦意！接班人選出爐

驚悚影片曝！嘉義轎車撞進鐵軌拖行400m　駕駛當場死亡

好市多驚現巨嬰！暖男帶她購物網鼻酸

不是路易莎！「最推的平價咖啡」網狂點名它

鄰居控她半夜開門「整層都是狗叫聲」！米可白：能做的我都做了

妻子產後狂喊一句話　夫崩潰：婚姻不要了

涼麵老闆娘遭偷錄！偷拍男雙重身份曝光　詭異巧合關店

南韓影后拍戲出意外「頭部撕裂傷」！

快訊／艾薇兒被求婚了！巴黎鐵塔下曬「巨大愛心鑽戒」

驚悚畫面曝光！貨機迫降「斷成2截」

更多

最夯影音

更多
(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑

(1分鐘版)東港「球棒猴」攔車砸窗！　慘遭白車猛撞反擊狼狽逃跑
廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

廖老大兒19歲正妹女友超仙　搭跑車直播青澀甜笑幫帶貨

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

粉絲熱情！檳榔帶3千變1萬2　廖老大拍謝：大家別幫忙買單

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

3歲童狂流濃鼻涕2個月治不好　醫竟從鼻子夾出「黃綠蚵仔」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面