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大陸 大陸焦點 特派現場

上海續封城台人回家難　長榮航空再取消多個往返航班

▲▼長榮航空今日最新通知 。（圖／翻攝自微博）

▲長榮調整航班 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／北京報導

上海5日宣佈繼續「封城」，兩岸交通大受衝擊。長榮航空今（8）日再度發布公告，稱受到疫情影響，調整4月8日至30日的多個航班。

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海繼續封城，解封之日尚未確定。（圖／路透社）

長榮航空今日在官方微博發佈通知，調整4月8日至4月30日的航班，包括保留4月28日浦東至桃園往返「BR711/712」；取消4月8日至4月29日浦東至松山往返「BR771/772」；取消4月8日至4月28日浦東至高雄往返「BR705/706」；取消4月9日至4月30日浦東至桃園「往返BR711/712 」。北京航班則不受影響。

據大陸民航總局指示，4月2日零時起，入境上海須持航班表訂抵達上海前48小時內採樣之核酸檢測結果陰性報告；自上海離境旅客，須持採檢日48小時內核酸檢測結果陰性報告，及24小時內抗原快篩陰性證明，若核酸檢測結果陰性報告採檢日為24小時內，則無須備妥抗原快篩陰性證明。

另外，自2020年10月12日起，對兩岸雙向航班所搭載之旅客，要求台灣出發到大陸(上海除外)搭機時提供72小時內的核酸檢測結果陰性之報告。大陸出發到台灣(上海除外)須備採檢日2日內核酸檢測結果陰性報告。

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