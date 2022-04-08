快訊／竹縣+9！仰德高中3生染疫全校停課10天　興隆國小9歲童確診



▲新竹縣仰德高中新增3名確診，校內1700師生列入匡列並逐一採檢。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(8日)公布新竹縣新增9例新冠肺炎本土確診案例，分別為台中婚宴延伸醫院群聚2例、柔術運動館群聚2例，及情侶檔親友群聚5例。醫院群聚和柔術運動館4例皆為居隔期間陰轉陽，情侶檔親友群聚5例則為情侶檔之匡列接觸者、親友，昨採檢陸續陽性確診。相關足跡已完成消毒，疫調持續進行，新豐鄉仰德高中全校停課10天，興隆國小一班級停課10天，2校今由醫護進駐全校採檢。

竹縣衛生局說明，台中婚宴延伸醫院群聚今天新增2例為案26146和案26147，均為15樓病患，居隔期間陰轉陽。該院群聚目前累計確診34人，其中31人為病患。

柔術運動館群聚相關今天新增2例，案26145為居隔期間，日前匡列後一採陰性，昨喉嚨痛二採轉為陽性確診。案26248為9歲男性，同樣為居隔期間一採陰，昨頭痛、發燒二採陽性確診。興隆國小一個班級停課10天，其餘班預防性停課1天，全校約2200人採檢。

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▲新竹縣今日新增9人確診，均為前案確診的群聚延伸。

此外，情侶檔親友群聚新增5例，案26251目前就讀仰德高中，昨因哥哥確診匡列居隔採檢，已有流鼻水症狀，採檢結果確診。案26246為案26251的同班同學，居隔期出現感冒症狀，採檢確診。案26247同樣為仰德高中學生，因出現感冒症狀採陽確診。

此次情侶親友群聚的5例中有3人為仰德高中學生，縣府團隊啟動防疫措施，至校園疫調和規劃全校採檢，初步匡列全校採檢約1700人(高中生1059人、國中生563人、教職員110人)確診者足跡部分已陸續通知清潔人員完成消毒。除本縣新增9例外，桃園市確診者曾於關西鎮住宿、用餐；新北市確診者案25322也曾到關西用餐，已通報消毒、疫調與匡列。

目前新竹縣因疫情學校相關停課訊息：

竹北市：

新竹特殊教育學校（國小部6班、與確診生同車停課至4月8日）

十興國小2學生確診，全校停課至4月11日。全校採檢均陰性。

興隆國小1學生確診，該班停課至4月11日。4月8日全校採檢。

橡樹美語補習班2外籍教師確診，停課至4月11日。全校採檢均陰性。

成功國中1名學生家長確診，該班4月8日預防性停課1天。

新豐鄉：

仰德高中3名學生確診，全校停課至4月11日。4月8日全校採檢。

新豐國小附設幼兒園幼生因同住家人確診，中班4月8日預防性停課1天。

新豐非營利幼兒園幼生因與確診者共餐，大班4月8日預防性停課1天。

湖口鄉：

湖口高中國中部1名學生同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。

湖口高中1名學生同住家人確診，該班4月8日預防性停課1天。

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