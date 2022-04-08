新竹縣增33足跡！情侶檔疫情燒進學校停課　釣蝦場5處未戴口罩

▲新竹縣今日新增9例均為前案確診延伸，縣府也公布相關足跡。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣8日新增9例確診，均為日前確診的群聚延伸，其中台中婚宴醫院群聚+2例、柔術運動館+2，情侶檔親友群聚+5。縣府除持續進行相關疫調，足跡部分也已完成消毒，校園部分再增加新豐鄉仰德高中全校停課10天，興隆國小一班級停課10天，2校今由醫護進駐全校採檢。

縣府公布今日新增33處足跡，包含雞排店、釣蝦場、超市、竹北派出所，但其中黑帶忍者運動館、新工派出所旁籃球場、藍天花式撞球俱樂部、新豐撞球休閒會館、海陽釣蝦場等幾處有未戴口罩停留。

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新竹縣府也在新仁醫院急診室外設置社區篩檢站，於4/8(五)晚間6時至9時、4/9(六)上午9時至12兩個時段內，若有足跡重複等疑慮的民眾，也攜帶健保卡證件前往進行篩檢。

▲縣府公布相關33處足跡並已完成消毒。







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