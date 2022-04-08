LIVE／本土確診屢創新高　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。本土病例連日破百，屢創今年新高，昨日最新數據已經來到382例，今天是否病例持續上攀，相關情況預期記者會中說明。另外，蔡英文總統將於記者會後視察指揮中心。

台灣本土疫情再起，社區多點爆發，過去7天單日本土病例破百，分別是104、160、183、133、216以及281例，昨天個案更直衝382例。蔡英文日前說明防疫策略，應該持續以「減災」為目標，非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

指揮官陳時中昨日清楚說明，清零已經是不可能，接下來一步一步走，必然會跟病毒共存，這段時間努力是不要讓病毒爆發指數型成長，否則對於社會壓力會太大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

因疫情衝擊，全台目前已有超過百校全校停課或改線上教學。陳時中表示，持續大規模停課會影響小朋友受教權，將檢討停課標準，縮小匡列範圍，預計下週指揮中心會議定案。陳時中昨日也透露，「可能會用快篩取代停課，若很多人染疫只好停。」

另外，外界關注6月屆滿的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，行政院長蘇貞昌上午在立法院備詢時明確表示，會往延長來走，現在進行整體盤點，「（防疫補償）6月以前不會嘎然全部停止」。