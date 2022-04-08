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竹市+8！親友來訪3天後5歲男童和媽都確診　餐廳、湯姆熊足跡曝

▲疫苗、打針、注射。（圖／新竹市府提供）

▲這一波疫情連續延燒，市府呼籲民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。（示意圖／新竹市府提供）

記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心今公布新竹市新增8名確診個案， 其中4例為受匡列者採檢或居隔陰轉陽個案，無新增匡列者， 包含關東國小案延伸共3個案（案26141、案26143、案26144）、竹北某柔術運動館延伸之家庭感染1人（案26245）；其餘個案為案26142、案26388、案26389、案26390，與外縣市確診案足跡重疊， 4案共匡列26人進行居家隔離。

新竹市衛生局長吳欣席說明，案26141為40多歲女性、案26143為40多歲男性、案26144為10多歲女性，皆為關東國小案之家庭接觸者。案26141為2日發布之案23916的母親，她陪同女兒住院，7日出現相關症狀，經PCR採檢確診；案26143、案26144為昨（7）日公布案25251之父親、姊姊，居家隔離期間依規定快篩呈陽性，經PCR採檢確診。

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▲外縣市親友到家拜訪　3天後5歲男童與媽媽一同驗出陽性。（圖／新竹市府提供）

▲市府公布相關足跡。

此外，案26143自上月29日起即在家辦公，案26144為關東國小高年級生，自上月30日停課，期間並無至任何安親班及補習班，皆無公共場所足跡，已收治醫院。

吳欣席局長表示，案26142為20多歲男性，4月3日至5日與友人至花蓮旅遊，3日與花蓮個案（案25446）用餐足跡重疊，同行友人7日出現相關症狀，快篩為陽性，個案自行快篩亦呈陽，後經PCR採檢確診，匡列同住家人及同行友人共9人居家隔離。

吳欣席局長說，案26245為10多歲男性，為昨日公布之案25162（竹北某柔術運動館群聚案）同住家人，4日初採陰性，7日依居隔規定進行快篩陰轉陽，後經PCR採檢確診，因屬居隔期間，無新增匡列者。

▲外縣市親友到家拜訪　3天後5歲男童與媽媽一同驗出陽性。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市今日新增8名確診，其中4例為居隔間確診，另外4例則為外縣市確診足跡重疊。

另，案26388為30多歲女性、案26389未滿5歲男童，兩人為母子。個案之外縣市家人曾於4日至新竹住處探訪，母子7日出現症狀，居家快篩皆陽性，後經PCR採檢母子皆確診，匡列同住家人、職場同事等共16人。而案26390為30多歲女性，7日出現發燒就診，快篩為陽性，送醫PCR複驗確診，匡列同住友人1人，疫調仍持續進行中。

市府呼籲，請民眾盡快完成疫苗接種，並做好防疫措施，外出配戴口罩、並勤洗手，一起完善防護網。

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