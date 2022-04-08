快訊／1家3口金門4日遊全確診！發燒仍玩遍5鄉鎮　急匡64人2失聯

記者林名揚、林冠吟／金門報導

金門7日晚間接獲衛生局通知其他縣市轉介3名確診個案，為案25195、25196與25197，三人為同住家人，且3人曾在4月1日至4日到金門自由行4日，並搭乘立榮航空B7-8801於1日抵金，隔日便出現發燒、嗽等症狀，旅遊足跡遍及大小金門5鄉鎮，金門縣府也在第一時間匡列64人，包含在金21人、在台41人，並有2人尚未聯絡上。

▲金門縣長楊鎮浯公布相關足跡（圖／記者林名揚翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

金門縣府指出，金門縣內有新增3位確診者足跡，3人為同住家人，在1日搭乘立榮航空抵金後，2日便出現發燒、咳嗽等症狀，但仍繼續行程直至4日結束後返台，並於5日確診。3人的旅遊足跡遍及大小金門五鄉鎮，包括熱門景點傳記廣東粥、陳景蘭洋樓、金湖鎮太湖等知名景點。

縣府對此也匡列64人，包含在金21人、在台41人，並有2人尚未聯絡上，同時要求備匡列的接觸者入住防疫旅館，衛生局也同步對相關足跡進行環境清消中。

此外，金門縣府也指出，參加「金門馬拉松」的民眾必須打滿3劑疫苗，報到時縣府也會提供快篩劑，若未打滿3劑、無法配合快篩者，改為線上跑，未來相關大型活動，縣府將密切觀察疫情變化，未來大型活動將視整體疫情變化滾動調整，不排除加強相關防疫措施。