　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快儲水！高雄「這2區」明起停水23hrs　影響超過4萬戶

▲▼高市大社區含大社工業區、楠梓區8里將於30日上午10時停水搶修。（圖／翻攝自來水公司官網）

▲高市大社區含大社工業區、楠梓區8里將於30日上午10時停水23小時搶修。（圖／翻攝自來水公司官網）

記者賴文萱／高雄報導

快儲水！高雄市楠梓區旗楠路發生700mm預力混泥土管破管漏水，台灣自來水公司公告，30日上午10點起至31日上午9點將辦理漏水搶修，預計影響大社區以及楠梓區8里，戶數達4萬1364戶。

▲▼高市大社區含大社工業區、楠梓區8里將於30日上午10時停水搶修。（圖／翻攝自來水公司官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高市大社區含大社工業區、楠梓區8里將於30日上午10點停水搶修。（圖／翻攝自來水公司官網）

自來水公司接獲通報，旗楠路因管線老舊，發生700mm預力混泥土管破管漏水，受此影響，自來水公司將進行搶修作業，預計將連續停水23小時。

停水區域包含高雄市／大社區／全部（含大社工業區）；楠梓區／東寧里、享平里、惠楠里、清豐里、五常里、惠豐里、中陽里、稔田里，總共影響戶數達4萬1364戶。

▲水龍頭（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台水提醒民眾，要提早於停水前6小時完成儲水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

台水提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，會使馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。

►巨可愛！小恐龍滑步車現省2000元

ET快訊
「雨擴全台」探14℃時間出爐！　連假把握這2天
黑卡網紅超哥G胸妹起底！　「IG滿滿色照」高材生
快訊／海大老師確診！　妻在北市介壽國中任教
他刺死里長判決逆轉！　「正當防衛」改無罪
超過4萬戶！　高雄「2區」明起停水23hrs　
聖結石NFT撈千萬疑跑路！　親曝「刪光貼文主因」
搜救和碩前副總裁　跑山獸曝最新進度
39歲宣宣突「面癱嘴歪」　膠帶貼眼才能睡覺…近況曝
桃園騎士自撞慘死！　酒測值1.28
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大港開唱失物招領　驚見「1坨黑黑」好謎！千人狂問…炎亞綸也好奇

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

台男動漫宅烏克蘭參戰！自曝18歲就想上戰場　沒買回台機票

妻圓禿遭譏諷引威爾史密斯施暴　醫提醒患者正常作息注意紓壓

大潭電廠群聚延燒！安興國小8歲女童3採陰轉陽　Ct值僅18.5

連假出遊把握這2天　「雨擴全台」探14℃時間出爐

華航「雲端書坊」上線！8種語言、百種刊物都免費看到飽

快訊／本土疫情多點爆發、不明傳播鏈11條觀察中　陳時中14:00說明

她讚威爾史密斯護妻黑人典範！卻因1理由喊話：應主動退回小金人

都市傳說「乖乖+衛生棉」才是正確用法　5千人驚呆：長知識

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

威爾史密斯「小金人獎」恐收回　警介調查...奧斯卡：不饒恕暴力

大港開唱失物招領　驚見「1坨黑黑」好謎！千人狂問…炎亞綸也好奇

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

台男動漫宅烏克蘭參戰！自曝18歲就想上戰場　沒買回台機票

妻圓禿遭譏諷引威爾史密斯施暴　醫提醒患者正常作息注意紓壓

大潭電廠群聚延燒！安興國小8歲女童3採陰轉陽　Ct值僅18.5

連假出遊把握這2天　「雨擴全台」探14℃時間出爐

華航「雲端書坊」上線！8種語言、百種刊物都免費看到飽

快訊／本土疫情多點爆發、不明傳播鏈11條觀察中　陳時中14:00說明

她讚威爾史密斯護妻黑人典範！卻因1理由喊話：應主動退回小金人

都市傳說「乖乖+衛生棉」才是正確用法　5千人驚呆：長知識

大港開唱失物招領　驚見「1坨黑黑」好謎！千人狂問…炎亞綸也好奇

苗栗「截肢女孩」坎坷身世曝光　朋友看不下去幫爆料

足球員跳河「遭食人魚啃光血肉」　拉出水面剩白骨！被警追捕慘死

大潭電廠8號機組擴建工程延後　王美花：不受疫情群聚影響

升息連帶影響學貸利率　蘇貞昌：責成教育部研議補貼方案

快訊／秀巒道路坍方！大量落石砸落「雙向無法通車」　一度封閉

女鄰居洗澡唱歌…男嫌吵「怒敲門譙三字經」慘了！挨告強制猥褻

奧斯卡收視率出爐！比去年高32%　威爾史密斯一掌揮出1740萬觀眾

新款iPad Pro傳9月登場　彭博社：搭載M2晶片

台男動漫宅烏克蘭參戰！自曝18歲就想上戰場　沒買回台機票

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

台灣平均D罩杯「身高、罩杯PR值」曝！妹子比對完崩潰

律師見威爾史密斯1舉動納悶：愛老婆還怕老婆

顧客「要雞翅買1送1被拒」傻眼　頂呱呱回應了

大潭電廠群聚　採檢284人結果出爐

機台上放「乖乖+衛生棉」　他一看問號

可憐哪！22歲超正AV女優宣布引退

客人深夜來電「家裡有小孩？」　外送妹嚇壞衝宮廟

千元大鈔驚見「神秘幾何圓」　她害怕求解

更多熱門

相關新聞

快儲水！高雄28日起「3區停水」

快儲水！高雄28日起「3區停水」

台灣自來水公司公告，明天起高雄多處因工程施工停水，包括彌陀、梓官全區及岡山多里共3萬1000戶；另三民、前鎮、旗山等區也有部分路段將停水數天。

配合公路總局台17線施工　東港停水23小時

配合公路總局台17線施工　東港停水23小時

中市8區管線維修15日停水23小時　近8萬戶受影響

中市8區管線維修15日停水23小時　近8萬戶受影響

水管破裂搶修　東港8日下午2時起停水23小時

水管破裂搶修　東港8日下午2時起停水23小時

苦！　高雄「3行政區」最快今天中午才有水

苦！　高雄「3行政區」最快今天中午才有水

關鍵字：

高雄停水停水台灣自來水公司

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

和碩前副總失蹤！留40字訊息曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

紫爆大雨濕冷5天　急寒14°C逼冷氣團

快訊／威爾史密斯正式道歉！「暴力行為無法原諒」

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面