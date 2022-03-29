快儲水！高雄「這2區」明起停水23hrs　影響超過4萬戶

▲高市大社區含大社工業區、楠梓區8里將於30日上午10時停水23小時搶修。（圖／翻攝自來水公司官網）

記者賴文萱／高雄報導

快儲水！高雄市楠梓區旗楠路發生700mm預力混泥土管破管漏水，台灣自來水公司公告，30日上午10點起至31日上午9點將辦理漏水搶修，預計影響大社區以及楠梓區8里，戶數達4萬1364戶。

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▲高市大社區含大社工業區、楠梓區8里將於30日上午10點停水搶修。（圖／翻攝自來水公司官網）

自來水公司接獲通報，旗楠路因管線老舊，發生700mm預力混泥土管破管漏水，受此影響，自來水公司將進行搶修作業，預計將連續停水23小時。

停水區域包含高雄市／大社區／全部（含大社工業區）；楠梓區／東寧里、享平里、惠楠里、清豐里、五常里、惠豐里、中陽里、稔田里，總共影響戶數達4萬1364戶。

▲台水提醒民眾，要提早於停水前6小時完成儲水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



台水提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，會使馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。

剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，將派專人到府服務。