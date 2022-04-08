「電子鍋燙髮」害她禿頭、耳缺角　設計師判吃7個月牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

江姓婦人去年2月前往高雄市一家美髮院燙髮，潘姓女設計師竟然使用電子鍋加熱，過程中塑膠管脫落導致蒸氣散出，害她左側頭皮被燒出9X9公分的燒燙傷，左耳耳廓缺一角、部分頭皮禿頭，氣得跑到警局報案並決定提告。橋頭地院法官審理後，依過失傷害致人重傷罪，判潘女有期徒刑7個月，全案仍可上訴。

▼▲江婦燙髮遭燙傷，耳朵缺了一角，部分頭皮也禿了。（資料照／記者吳世龍攝）

判決書中提到，潘女在高雄市經營一家美髮院，去年2月2日上午11時許江婦來店消費，她拿出「電子鍋」進行燙髮服務，想利用電子鍋所產生的蒸氣，再透過透明塑膠管導熱來加熱髮捲，沒想到過程中透明塑膠管沒有鎖緊，不慎脫落。

江婦發現蒸氣散出後，立即告知感到灼熱不適，但潘女只是關掉電子鍋，沒有馬上拔除她頭上的透明塑膠管，最終導致她遭蒸氣燙傷，受有左臉、左耳及左側頭皮9X9公分燒燙傷合併皮下組織感染，造成頭皮、左臉、左耳廓三度燒燙傷（占體表面積約2％），部分左耳耳廓畸型及部分頭皮禿頭，就算接受重建或植髮手術也無法完全恢復，這才氣得報警並決定提告。

▲潘女用「電子鍋」幫江婦燙髮。

橋頭地院法官認為，潘女身為從事美髮工作之人，應該提供並使用合格的燙髮器具，況且江婦已經告知有灼熱感，她也沒有提供適切的必要照護措施，導致江婦受傷，傷勢若無後續重建，沒有恢復的可能，縱使接受重建或植髮手術，也僅能改善部分程度，無法完全恢復。

法官接著指出，考量到潘女到案後坦承不諱，再衡酌案發當時的情形以及她的智識、能力及經驗等等，最後依過失傷害致人重傷罪，判處有期徒刑7個月。也就是說，一旦判決確定，潘女就得入獄服刑7個月，目前全案已上訴到最高法院審理中。