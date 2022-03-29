陽台擺「山林涼、草枝擺」紙板辱鄰！一審沒事　二審逆轉賠慘

▲陳姓住戶在自家五樓後陽台設「山林涼、草枝擺」看板辱鄰，高雄橋頭地院判賠10萬。（圖／翻攝Google Maps）

記者郭玗潔／新竹報導

高雄市一陳姓住戶因停車糾紛與鄰居不睦，於110年2月12日在自家後陽台裝設紙板，上面寫「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」等語，公開影射辱罵鄰居，鄰居難堪憤而提告。橋頭簡易庭一審因認為看板文字意義和指涉對象不易理解，將原告駁回。鄰居不服再上訴，經橋頭地院審理認為鄰居名譽受損，逆轉判決陳姓住戶需賠償鄰居夫妻兩人共10萬元，全案定讞。

陳姓住戶因停車糾紛與鄰居不睦，又認為對方監視器對著自家門口造成困擾，曾在社區走道上對著鄰居一樓門口監視器比中指；後又在自家五樓後方陽台裝設紙板，上面記載「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」等語，使鄰居感覺被影射辱罵，呈現焦慮、失眠狀態，憤而提告。

一審橋頭地院簡易庭認為，「凸桃山中山林涼，鼠真吱百草枝擺」等文字，客觀上難以讓一般人認知到看板是否指涉特定對象，也無法理解看板所載的文字意義；且原告雖出現焦慮、失眠症狀，但無法認定是因為陳姓住戶行為所致，因此將原告駁回。



鄰居不服判決再上訴，帶來反轉性結果。橋頭地院二審認為，看板其中「凸桃」字樣，是因為住戶本人確有禿頭之特徵，而「鼠真」用語則明顯為住戶姓名之諧音，皆明顯影射身分。而「山林涼」、「吱百」、「草枝擺」等語，則為閩南語中「駛恁娘」（指侵害他人母親）、「膣屄」（指女性生殖器）、「操膣屄」等髒話之諧音，都為辱罵他人之用語。且看板擺設之位置在陳姓住戶自家五樓後方陽台，大家經過都看的到，加上內容裡的特徵和諧音明顯，已能輕易辨識辱罵對象是誰。

陳姓住戶辯稱，紙板是撿到的，裝設是為了遮擋鄰居監視器和頂樓排水，並不知道上面文字的意思，是鄰居因為停車糾紛想報復才提告。

不過橋頭地院認為，如果為了其他目的，大可裝設空白紙板，而非文字明顯有辱罵鄰居含義之看板，最後判決陳姓住戶需賠償鄰居夫妻兩人合計共10萬元，全案確定。