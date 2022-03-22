嘴砲人夫「想跟妳壞壞」告白女同事　對兒自曝外遇卻害到她

記者黃翊婷／綜合報導

高雄人夫阿強（化名）在便當店工作期間，傳送露骨訊息給女同事小雅（化名），包含「妳吃腰果咬一口，另一口餵我吃」、「其實我真的很想跟妳做愛」等等，還向兒子自白外遇，讓妻子氣到一狀告上法院。不過，小雅遭提告求償30萬元，她強調，一切都是阿強喝醉後擅自騷擾，其他同事也有遇過，最終獲得法官採信，獲判免賠，全案確定。

▲阿強酒後打嘴砲，傳訊「我真的很愛妳」示好女同事。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

阿強的妻子在判決書中主張，阿強與小雅是便當店同事，兩人在2021年間開始交往，丈夫甚至曾傳送「妳吃腰果咬一口，另一口餵我吃，我約妳上樓，妳也來了，還讓我看到妳粉嫩的奶奶頭，開心」、「我真的很愛妳」、「其實我真的很想跟妳做愛，可是我又怕妳會認為我只是想得到妳而已」等曖昧訊息，嚴重侵害她的配偶權，因此決定提告求償30萬元。

對此，小雅反駁，自己和阿強並無任何不當行為，那些對話都是男方喝醉後到處打電話、傳訊息騷擾別人，其他同事也有遇過。

橋頭地院法官調查後發現，阿強傳送上述曖昧訊息，小雅先後僅回覆「我到家了」、「你不要想太多」、「不要」，雙方所傳訊息幾乎沒有交集，她也沒有任何承認、肯定或附和之意，據此難以認定兩人有曖昧互動，況且如果只是男方單方面騷擾，她消極回覆應對，也並非不合常理。

此外，阿強曾傳訊息向兒子自白悔過，內容提到「我跟同事有曖昧被你媽知道了，可是我們沒發生性關係」、「我是有跟女同事搞曖昧，還只做一次性關係」。法官認為，阿強的說法前後矛盾，而且無從判斷所謂的同事是否為小雅，甚至是否只有一人，加上沒有其他證據，最終裁定駁回阿強妻子的告訴，小雅確定免賠，全案定讞。

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