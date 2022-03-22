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社會 社會焦點 保障人權

1歲嬰遭搖晃害視傷卻找不到兇手　保母賠150萬跪地懺悔獲緩刑

▲桃園市1名約10個月大男嬰22日晚間被媽媽送醫急救，醫護人員搶救後仍宣告不治，警方已報請檢方相驗釐清死因。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲1歲男童在保母家被不明人士劇烈搖晃導致重傷，但因不確定何人所為，保母被依過失傷害判8個月、緩刑3年。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄市一名1歲大的男童被送到保母家時，因受到外力劇烈搖晃而造成腦蜘蛛膜下腔出血、雙眼視網膜點狀出血、網膜積血等傷害，導致嚴重損害男童視力，但負責照顧的蔡姓保母當時在廚房煮飯，沒有看到是怎麼發生的，高雄地院依業務過失傷害致人重傷罪，判蔡姓保母有期徒刑8個月，上訴後高分院認為蔡對於過失造成男童受傷深切悔悟、犯後態度良好等，給予緩刑3年的機會。

判決書指出，蔡姓保母為高雄市政府社會局委託之寄養家庭，負責嬰幼兒照護業務，2018年11月間，一名1歲男童獨自在房間內睡覺，蔡女在廚房內準備晚餐，但隨後聽見男童大哭趕到房內時，已看到男童從嬰兒床翻落地面，緊急與丈夫將男童送往醫院檢查。

醫院指出男童有右側腦膜下急性血腫、多發性蜘蛛膜下腔出血、雙眼視網膜嚴重點狀出血、網膜分層及積血變化、續發性玻璃體出血等許多傷勢，醫師評估後男童日後可能出現弱視、受虐性腦傷等難恢復傷害。

而院方強調，男童所受的傷接近「嬰兒搖晃症」，通常是前後加上旋轉力造成，不像單一線性撞擊所產生的外傷性出血，疑有旋轉剪力產生之外傷性出血，與男童自行翻越嬰兒床而跌落的狀況不符。而蔡女供稱聽見聲響回房察看，但沒有親眼看見男童跌落過程，蔡女說是跌落的說法不足採。

案經社會局通報後，高雄地院認為缺乏直接證據證明是何人所為，只能就蔡女過失方向追究，雖然蔡女事發後多次探視男童、誠心跪地禱告，顯具悔悟之心，但男童母親拒絕與蔡女和解，未妥善照顧導致男童受有終身視力傷害，依業務過失傷害致人重傷罪，處有期徒刑8個月。

但蔡女上訴到高分院，法官認為蔡女因疏於注意而使男童遭人施虐而受重傷為事實，但蔡女從事家庭照顧者已長達14年，期間服務情形良好，審理過程坦承過失，也已支付150萬元給男童開立信託帳戶，告訴代理人也同意給予緩刑機會，於是維持原審判有期徒刑8個月，得以緩刑3年。

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