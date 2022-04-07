拆開豆腐頭驚見「針孔攝影機」！她慘被前任監視崩潰　網：告死他

▲臥室被裝針孔，原PO見真相瞬間崩潰。（示意圖，非本文當事者／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

「這種變態行為防不勝防！」一名女網友指控，她近日竟在自己的房間內，發現一顆暗藏針孔攝影機的充電頭，而偷拍的人就正是前男友，讓他當下瞬間崩潰，決定請律師走法律程序，並提醒大家好好保護自己。文章一曝光，馬上引發熱議。

一名女網友在Dcard貼出照片表示，她日前發現前男友在她房間放置了一顆暗藏針孔攝影機的充電頭，只見一顆看似平凡的充電頭，拆開後裡面竟出線攝影機鏡頭，讓她發現後瞬間嚇傻，哭到手一直在抖，「真的不敢相信這種事情會發生，還要整天擔心他到底拍了多久？拍了什麼？會不會哪天發瘋外流？」

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原PO指出，前男友一名職業軍人，回部隊後就以這種方式對她進行監視、監聽，該針孔攝影機還可以遠端操控，完全就是個網路攝影機，拔掉後還可以繼續錄2個小時左右，讓她痛批，「到底誰發明這種變態東西！提醒一下大家真的要小心偷拍，上購物網站隨便查詢，就會查到各種偷拍針孔；我從來沒想過有這些產品，可以這麼輕易取得。」

▲原PO發現暗藏針孔的豆腐頭。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，事後連繫前男友的前女友，這才得知這種事情已不是第一次發生，因此她也決定請律師走法律程序，「這種變態行為防不勝防，不管對方用意為何，只要被拍者不知情，就已觸刑法妨害秘密罪，請勇敢站出來聯繫警方尋求協助，不要因為害怕姑息這種人；也希望大家永遠不要遇到這種事，好好保護自己。」

文章曝光後，有網友詢問，「妳是怎麼發現這顆豆腐頭有問題的呢？所以妳們分手，那顆留在妳房間多久啊？」原PO回應，「真的不知道多久了，他有好幾個充電頭都是黑色的，都帶來帶去，幾乎都插在床頭…也不知道被拍了多久，發現的那次是放了7天了，但是裡面檔案只有近3天，應該是被他遠端刪掉了。」至於怎麼發現的，她則說會再整理跟大家分享。

其他網友紛紛留言，「吿死他吧，這太可怕了，充電頭蓋子不打開還看不出裡面有鏡頭」、「這什麼瘋狗⋯針孔也能藏在豆腐頭裡面超級可怕欸」、「妳很勇敢，告死他」。另外，也有網友解釋，為何豆腐頭蓋子沒拆開還能錄，「蓋子上面有個圓圓小小的透明片，因為顏色比較深影片看不出來，不過插上電之後就可以錄，拆掉蓋子裡面有記憶卡。」

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