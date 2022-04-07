快訊／桃園再增1小六學生確診　全市累計「28校停課」名單一次看

▲桃園市中埔國小有一位六年級學生確診。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市教育局7日表示，中埔國小7日下午有一位六年級學生確診，確診者班級即日起停課10天、17日復課，其餘師生停課7天、14日復課。桃園市目前已經有28所學校因疫情停課。

據悉，中埔國小六年級學生確診，學生的姑姑也在清明連假確診，目前已經匡列18位同學及2位老師，正在採檢中。

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桃園市0405停課名單：

1.中原大學：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

2.桃園高中：

全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)



3.仁和國小（含附設幼兒園）：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



4.新坡國小（含附設幼兒園）：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



5.中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



6.私立衛理幼兒園：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



7.私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

8.私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

9.私立希望城堡幼兒園

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



10.中原國小：

全校停課10天(4/1~4/10， 4/11復課)



11.瑞豐國小（含附設幼兒園）：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



12.私立英格斯堡美語數學文理短期補習班

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



13.壽山高中：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

14.龜山國中及光峰非營利幼兒園：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

15.開南大學：

確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)

其餘班級維持正常上課



16.龍安國小（含附設幼兒園）：

全校預防性停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



17.同德國小及同德非營利幼兒園：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

18.成功工商：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

19.經國國中及經國非營利幼兒園：

確診者該班級停課10天(4/4～4/13，4/14復課)

其餘師生停課7天(4/4～4/10，4/11復課)

20.草漯國中：

確診者該班級停課10天(4/2～4/11，4/12復課)

其餘師生停課7天(4/2～4/8，4/9復課)



21. 私立勤益文理短期補習班：

停課10天(4/3～4/12，4/13復課)



22. 私立布蘭達美語文理短期補習班：

停課10天(4/4～4/13，4/14復課)



23.大園國小：

確診者該班級停課10天(4/2-4/11，4/12復課)

其餘師生停課7天(4/2~4/8，4/9復課)



24.華美珠心算語文短期補習班：

停課10天(4/2～4/11，4/12復課)



25.健行科技大學：

確診者該班級停課10日(4/2~4/11，4/12復課)，自主健康管理者改採線上教學，其他班級維持正常上課。

26.經國非營利幼兒園大有分班：

停課10天(4/2~4/11，4/12復課)



27.大有國中：

全校預防性停課7天(4/2~4/8，4/9復課)

28.中埔國小：

確診者該班級停課10天(4/7-4/16，4/17復課)

其餘師生停課7天(4/7~4/13，4/14復課)

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