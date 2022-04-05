香港疫情超過8千人病逝　林鄭月娥表達深切哀悼

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港第五波疫情已造成超過8千人病逝，香港特首林鄭月娥清明節（5日）當天代表香港政府向離世者表示深切哀悼，並向其家屬及親友致上深切慰問。

林鄭月娥透過政府新聞稿提到，特區政府兩年多來一直嚴格按照「外防輸入、內防擴散」策略抗擊新冠疫情，並加強支援安老院舍、推動長者接種疫苗。

林鄭月娥指出，然而，Omicron變種病毒傳播力極強，第五波新冠疫情來得既急且猛，在農曆新年後更急速惡化，遠超特區政府在「抗疫鏈」中各個環節的能力；數千名院舍員工和數萬名院舍院友先後染疫，情況危急，至今累計超過8000名人士離世，當中逾九成為65歲或以上的長者，令人傷痛。





林鄭月娥說，特區政府自三月初因應疫情變化，並經參考中央援港抗疫內地專家意見後，已將抗疫工作的階段性重點放在「三減」、「三重」、「一優先」，即全力減少死亡、減少重症、減少感染；處理一些重點人群、重點場所、重點機構；而且以長者為優先。特區政府已竭力全方位提升抗疫能力，用好中央支持，收治及救治新冠病人。

林鄭月娥還說，已落實的措施包括支持醫院管理局購入相當足夠數量的兩款有效抗新冠口服藥處方予病人，並將九龍中聯網的伊利沙伯醫院和另外多間醫院轉為救治新冠重症病人的定點醫院；提升亞洲國際博覽館社區治療設施的容量並實行中西醫結合診治；設立多間暫託中心照顧症狀輕微或沒有病徵的院舍院友和正在康復並適合入住的長者等。

最後，林鄭月娥強調，「2022年剛過了三個月，香港經歷了新冠疫情自2020年初在全球爆發以來最嚴峻的局面，為市民帶來了焦慮和失去親人的傷痛。特區政府定必繼續竭盡所能，與社會各界攜手合作，用好中央大力支援，盡快穩控疫情。」