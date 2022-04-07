鳳凰衛視被認定為陸資　陸委會：其他傳媒違規也將依法查處

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

鳳凰衛視傳出將遣散所有在台員工，主因為去年股權變動後被投審會認定為陸資企業，涉違反兩岸條例。對此，陸委會發言人邱垂正7日表示，尊重主管機會權責，若有相關的傳媒事業，因股權及人事變動，涉及違反兩岸條例，陸委會也將會同主管機關依法查處。

邱垂正在例行記者會上提到，依照兩岸條例規定，中國大陸人民、法人直接或間接持有第三地區的公司股份出資額逾30%，或對該第3地公司具有控制能力，認定該公司屬於陸資企業，在台公司如果因為股權變動符合上述要件，應該認定為陸資企業，主管機關會依法予以裁罰，並得要求其停止撤回投資或改正。

邱垂正指出，政府目前並未開放中國大陸企業來台投資大眾傳播媒體，鳳凰衛視媒體集團去年歷經股權轉換及人事變動後，整體陸資的股權超過4成，經主管機關經濟部審認為陸資企業。

邱垂正說，鳳凰衛視集團在台分公司因涉及違反現行規定，已由經濟部作出行政處分，陸委會尊重主管機關權責，也會依照現行規定所涉及的實質影響力之判斷，由主管機關會商相關機關依個案情形進行審認。

邱垂正還說，如果有相關的傳媒事業，因股權以及人事的變動，而涉及違反兩岸條例第或相關許可辦法規定的話，陸委會也將會同主管機關依法查處。

對於未來會否認定鳳凰衛視為「中共官媒」，邱垂正強調，目前政府並沒有開放大陸企業投資大眾傳播媒體，更不用說是中共官媒，而對於中共官媒的記者來台採訪，政府也有一套管理機制。