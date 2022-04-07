台中+4....逢甲大學也淪陷　全市4／30前禁畢旅及校外活動

▲台中市長盧秀燕今召開防疫記者會。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

中央流行疫情指揮中心7日公布單日確診個案，境外加上本土總計達531例，其中台中有4例本土個案，2例為婚宴傳播鏈，為一對30多歲的夫妻，1例是逢甲大學女學生，曾和高雄確診者接觸，另1例則是花蓮醫療院所群聚相關。另外，盧秀燕宣布今日起至4月30日，台中市高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學活動，後續將視疫情滾動檢討，判斷日期是否延長或調整。

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▲台中市今日新增4名本土個案。（圖／台中市政府提供）

台中市政府7日下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧秀燕表示，案號25427、25428為一對30多歲的夫妻，皆已接種2劑疫苗，是婚宴傳播鏈個案23498的接觸者（台北個案，女性），3月31日被匡列居家隔離，採檢陰性後入住集中檢驗所，4月5日期滿採檢轉陽性，個案無症狀，目前收治加強版集中檢疫所；此夫妻個案是在匡列居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。

▲案號25427、25428為一對30多歲的夫妻，是婚宴傳播鏈個案23498的接觸者 。（圖／台中市政府提供）

此外，案號25429是19歲逢甲大學女學生，已接種2劑疫苗，3月3月26日與3位友人到高雄聚餐，與高雄確診個案（案23122）接觸，3月30日被匡列居家隔離，採檢陰性後至集中檢疫所隔離，4月5日期滿採檢轉陽性，個案無症狀，目前收治加強版集中檢疫所；個案於居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。

案號25430為40多歲男性，花蓮慈濟醫院群聚相關個案，已施打3劑疫苗，為個案23768的先生，一家人於3月27日至29日到花蓮旅遊，4月1日因妻子確診被匡列居家隔離，4月1日、3日兩次PCR採檢陰性，4月5日出現喉嚨痛症狀，再次採檢陽性確診；個案在居家隔離中確診，沒有新增足跡與接觸者。

盧秀燕強調，今日中央已公布本土確診個案382例，若加上境外移入總數超過500例，雖多數是輕症或無症狀，但還是不容輕忽，呼籲市民落實防疫，保護自己健康安全。另因應近期疫情升溫，市府為保護尚未施打疫苗或只施打兩劑疫苗的孩子們及教職員工，經過和校方討論，宣布今日起至4月30日，台中市高中職以下學校暫停跨縣市畢業旅行、校外教學活動，後續將視疫情滾動檢討，判斷日期是否延長或調整，若造成不便也請民眾多包涵。