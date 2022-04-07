霸道總裁很老哏？劇迷揭「2原因」姨母笑　難怪《社內相親》紅翻天

▲《社內相親》近期超夯。（圖／翻攝自Instagram／sbsdrama.official）

記者曾筠淇／綜合報導

「霸道總裁愛上我」的劇情雖看似老掉牙，但仍舊受到許多人喜愛，對此，便有女網友不禁好奇詢問，為什麼霸道總裁的劇情總有不少人買單呢？貼文曝光後，底下網友一面倒點出2原因，直喊真的很好看！

這名網友在Dcard上，以「霸道總裁劇情為何能歷久不衰」為題發文，提到「霸道總裁」的劇情總能掀起一波熱潮，包含近期很紅的《社內相親》，就讓不少劇迷盡情享受粉紅泡泡的氛圍。對此，她就感到好奇，為什麼這種題材其實算老哏，但仍有一定的受眾呢？大家為何喜歡看這類韓劇？

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貼文曝光後，底下不少網友認為，「做不到的事情只能看別人做了」、「因為夢裡什麼都有，電視劇只是夢的另一種形式罷了，把大家的夢活生生演出來」、「因為有夢最美，我可以不談戀愛，但是看別人談戀愛更爽」、「因為我是單身狗」、「因為不會發生在自己身上，所以只能看別人」、「就是幻想，因為現實沒有」。

除此之外，還有不少網友表示，因為這種戲劇通常不用動腦、可以輕鬆看，「下班就想看無腦愛情劇，這種劇情最好打發時間」、「上班好煩只想看無腦劇，但其實也還是會看燒腦的啦」、「上班已經夠煩悶了，下班實在不想再看讓人鬱悶或會看得緊張兮兮或恐怖的劇，劇情輕鬆流暢、男帥女美配飯良菜」。