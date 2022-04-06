接棒羅智強選台北市議員　國民黨29歲新人政見高喊「消滅機車族」

圖、文／鏡週刊

台北市議員羅智強有意轉戰桃園，日前已宣布將由他的辦公室主任楊植斗代表國民黨參加年底市議員選戰。儘管羅自己仍在爭取參選桃園市長，今（6日）上午他仍陪楊植斗與田方倫2位藍營新人登記參選。據悉，楊打算打「政見戰」，其中一項政見甚至喊出「消滅機車族」，引發熱議。

現年29歲的楊植斗曾擔任國民黨北市議員王鴻薇、羅智強的辦公室主任，今年2月羅智強宣布不再競選連任，將由楊接棒他在議會的工作，希望以身作則讓國民黨年輕人有傳承的機會，強調楊這幾年對他交付的任務都交出了非常棒的成績單，因此他很放心交棒給楊。

據報，楊植斗將爭取代表國民黨參選台北市大安、文山區市議員，而他的政見之一還包括「消滅機車族」，提高大眾運輸的使用率。

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消息一出引發正反方兩派意見熱烈討論，有人批他不食人間煙火，而楊植斗稍早在臉書回應表示，雖然這個政見引起一些罵聲，但確實促進人們討論和反思，即使他被罵也有意義。

楊植斗說，他18歲起就在台北市騎機車，對於風吹日曬雨淋的痛苦感同身受，他認為，台北未來20年改採更環保永續的交通方式是勢在必行，因此讓市民更願意接受大眾運輸、改變生活習慣必須從現在開始做。

他也直指目前柯市府對於提高大眾運輸工具使用的做法，只有「棒子」、沒有「胡蘿蔔」，擴大機車格收費、調高汽車格費率，然而相應推出的1,280月票卻只增加了3%的運量，顯示沒有讓人改搭捷運、公車的誘因。

楊植斗認為，改變勢必有陣痛，為了城市的未來著想他願意勇敢說真話，並表示如果害怕流失選票就不敢說出對城市的願景與想向，「當選這個議員又有什麼意思？」

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