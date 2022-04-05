好市多試飲阿姨：杏仁「不是那個杏仁」　他困惑了！5千人長知識

▲原PO超怕杏仁味，結果真相神展開。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／劉維榛報導

許多人超怕喝杏仁茶，認為有清潔劑的味道！不過有男網友驚呼，昨（4）日在好市多賣場看到試飲攤，產品是「杏仁果飲」，當下原PO直言不敢喝，結果試飲阿姨突喊話「這個『杏仁』不是那個『杏仁』啦！」真相長知識了，引發千名網友熱議「杏仁果原來不是杏仁，是堅果欸！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，昨日逛好市多賣場，發現有飲品試喝專區，結果一看到「杏仁」產品，秒讓倒退三步拒絕試喝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當下，試飲阿姨急忙解釋「這個『杏仁』不是那個『杏仁』啦！」一席話讓原PO狂皺眉頭，並在內心碎念「IKEA我都念IKEA，Costco我都念Costco，杏仁就是杏仁，不然是什麼？」

試飲阿姨接著劈哩啪啦說道，「杏仁茶的杏仁跟杏仁果飲的杏仁是不一樣的東西啦！杏仁果飲的『杏仁』是『堅果』，不是杏仁！」

對此，原PO秒長知識了，「我真的被試飲阿姨給上了寶貴的一課！這名字到底是誰取的？會不會其實只有我不知道？」

不過文章曝光後，多數網友卻一頭霧水，依舊看不懂兩者差別，實際看照片就能一目瞭然，試飲阿姨所說的杏仁果（圖二）與杏仁碎片（圖三），兩種是完全不同的食物。

▲杏仁果與杏仁，是不同的食物。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

底下網友直呼現在才知道，「杏仁果原來不是杏仁，是堅果欸」、「對，是不一樣的杏仁，我不愛夜市路過的杏仁，但是愛杏仁瓦片的杏仁」、「這個是杏仁堅果，路邊的杏仁茶，是中藥的南北杏，長得不一樣，味道也完全不一樣」、「就跟北部的米粉湯南部的米粉湯，是不一樣的東西」、「哇，長知識了，我也超怕杏仁茶的味道」。

▼內行超神解釋。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

