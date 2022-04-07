入境檢疫天縮短滿月！何時減少為7天？　陳時中：觀察期至4／17

▲衛福部陳時中出席立法院社福及衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內3月7日起將14天檢疫縮短為10天指揮中心原訂觀察至少1個月後規劃縮短為7天，今天剛好實施一個月。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（7）日回應，縮短檢疫暫時持續評估，沒有那麼快，因為3/17才是首批檢疫滿10天， 計算起來4/17才是滿一個月觀察期。

台灣本土疫情再起，社區多點爆發，過去6天單日本土病例破百，昨日更逼近300例，已無法詳細計算不明傳播鏈。蔡英文6日說明防疫策略，應該持續以「減災」為目標，非全面的清零；更不是放任病毒肆虐式的「與病毒共存」，而是有效的疫情控管。

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陳時中今日出席立法院社福衛環委員會，會前受訪被問及減災規劃，重症清零、輕症控管模式，他表示，「我們現在走向減災時段，把重症醫療好來，相關的隔離措施漸漸放寬。

現在來說居家檢疫、隔離這兩塊都是「在家」為主，居家隔離以前是一人一室，現在放寬家人一起可以在適當清消情況下共用衛浴。本來都是居家為主，前一段時間極力圍堵，所以到集中檢疫所、檢疫旅館，現在又回到居家為主。

陳時中日前表示，防疫方向是往放鬆的地方走，最快一個月後將縮短檢疫天數到七天。而從3/7開始檢疫縮短為10天，到今天滿一個月，但國內又有疫情爆發，是否持續縮短？陳時中今日回應，「現在把國內相關檢疫措施做完善，和地方政府加強溝通，讓大家明白，現在指揮中心政策方向，這是我們重點，至於縮短到７天，暫時持續評估，沒有那麼快」。至於觀察期，陳時中認為3/17才是滿10天， 所以計算4/17才是滿一個月。