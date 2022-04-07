6縣市破百！最新本土病例分布地圖曝　新北市585例最多

▲2022年新增本土病例縣市分布。（圖／疾管署）



記者崔子柔／綜合報導

4月以來每天新增破百本土病例，昨（6）日更一口氣來到281例，其中就有115例在新北市，今年以來全台已有6縣市超過百人確診，最高則是新北市585例。

根據疾管署統計資料，今年全台累計2273例本土確診，各縣市中僅有南投縣、連江縣、澎湖縣沒有新增病例。

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今年新北市新增585例最多，桃園市579例第二，其次依序為高雄市282例、基隆市270例、台北市208例、新竹縣116例、宜蘭縣40例、台南市37例、新竹市29例、花蓮縣28例、台東縣19例、台中市17例、彰化縣17例、苗栗縣15例、屏東縣10例、嘉義縣8例、雲林縣6例、嘉義市4例、金門縣3例。

▲4月以來每天新增破百本土病例。（圖／指揮中心提供）



昨日新增的281名本土病例中，有148例男性、133例女性，發病日介於3/3至4/5間，其中有125例為無症狀感染。

昨日新增個案分布為新北市115例、台北市45例、高雄市37例、基隆市26例、桃園市17例、新竹縣12例、花蓮縣8例、新竹市6例、宜蘭縣4例、台中市2例、彰化縣2例、嘉義縣2例、苗栗縣1例、雲林縣1例、台南市1例、屏東縣1例、台東縣1例。