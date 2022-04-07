三強鼎立誰勝出？　民進黨屏東初選民調結果今揭曉

▲莊瑞雄、周春米、鍾佳濱。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨屏東縣長初選「三強鼎立」競爭激烈，由現任屏東縣長潘孟安指定欽點接班的新系立委周春米，對上同屬新系的立委鍾佳濱以及英系立委莊瑞雄。民進黨中央原排定3天時程進行初選電話民調來決定最終人選，但昨第一天就全數完成3家共逾3600份的有效樣本，因此預計今（7日）中午公布結果。

此次初選電話民調由民進黨民調中心、公信力、典通3家民調公司進行；6日晚間10時完成後不久，周春米、莊瑞雄皆在臉書粉專發文，而鍾佳濱則是昨晚在臉書直播3小時，陪鄉親「顧電話」，並直至7日上午才發文。

周春米表示，初選民調完成，她萬分感謝！「謝謝為屏東守在電話旁的大家，今晚我們一起決定屏東的光榮未來。讓我們靜待好消息，也一起努力，繼續讓屏東向前，晚安。」

莊瑞雄說，「感謝屏東！超越再超越​！謝謝所有屏東鄉親，今晚一起在家為瑞雄守著電話，屏東這次的決定很重要，感謝大家都參與這關鍵的一刻。這次的屏東縣長初選民調已經在今天結束，黨中央將在明天公布結果！我們樂觀靜候，也期待初選過後民進黨能團結一心，守護綠色屏東的驕傲！」

鍾佳濱則說，​感謝每一位屏東鄉親，我們共同完成了這趟民主之旅。過程中收到許多師長與好友的加油打氣，陪伴他一步一腳印走完這趟初選的路程，萬分感謝。今天一大早，他便在屏東市的路口感謝鄉親的支持。「根據黨部規劃最快今天中午將能得知初選結果。相信未來屏東也將能團結，如同鐵三角一般，共同為屏東打拼！」