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屏東三大日音樂節8日開唱　四大天后+動力火車接力登場

▲屏東警分局在三大音樂節場地勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局在三大音樂節場地勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

｢2022屏東三大日音樂節｣於明(8)日起至10日，每天19時至21時，在屏東縣立體育館前草地火熱登場。首日即重金禮聘四大天后周蕙、李翊君、林曉培及于子育等輪流登台，最後一天更邀請睽違多年的動力火車壓軸演出，企圖喚醒各世代的樂迷重溫青春年華的感動。

▲屏東警分局在三大音樂節場地勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局在三大音樂節場地勘察 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東警分局為了讓大家都能盡情享受這美好的音樂饗宴，已規劃好交通疏導措施作，籲請民眾配合。

一、8日23時至11日4時，將於屏東市仁愛路段架設2座大螢幕。因此，仁愛路段自公園路口至勝利東路口，將進行車輛全面管制，請切勿停放於管制路段路邊停車格。

二、公園路、勝利路及仁愛路在活動期間為車多壅塞路段，希望民眾勿在各路口上下車或臨時停車，以免影響車流動線，造成回堵。

三、每日14時會進行舞台區清場，請熱情的粉絲切勿提早佔位。
警方統計，汽車停車場有幸福公園停車場、中華路公有停車場、信義路立體停車場、信義路公有停車場、成功路公有停車場、太平洋百貨停車場、環球百貨停車場、屏東夜市停車場等處，另自由路段、中正路段均有路邊停車格。請規劃共乘，並提早停放於外圍停車場。

屏東警分局長黃國源特別呼籲，疫情隨著確診人數而緊繃，活動期間請民眾記得配戴口罩，並配合縣府工作人員落實量測體溫及實名制；另外，懇請外縣市歌迷朋友善用大眾交通工具，同時耐心遵守警察同仁的管制及疏導，讓我們共創一個友善又安全的交通環境。

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